Fortnite på Switch får en inbyggd röstchatt den här veckan

Goda nyheter för Nintendo Switch-ägare som följer med i Fortnite-hypen: från och med torsdag kommer nämligen Switch-versionen av det oerhört populära Battle Royale-spelet att få en inbyggd röstchattfunktion.

För närvarande är det väldigt komplicerat att kommunicera med andra (och bara vänner) i Splatoon 2 (Switch' populäraste onlinespel hittills), då spelare måste ladda ned Nintendo Switch Online-applikationen till deras iOS- eller Android-enhet, koppla in sitt headset och enbart kommunicera genom dem.

När det gäller Switch-versionen av Fortnite, kommer den lyckligtvis att få en egen partchatt via konsolens hörlursuttag från och med torsdag. Detta bekräftades av utvecklarna från Epic Games under Nintendos E3 2018 Treehouse livestream tidigare under veckan.

Fortnite on Switch supports party chat through the headphone jack. Not through the Nintendo mobile app. Currently turned off but will turn on Thursday pic.twitter.com/TdfVkDZ8qjJune 12, 2018