Forskere utvikler en nano-robot som «borrer» seg inn i øyet uten å skade det

Et internasjonalt team av forskere har utviklet en robot i nanoskala. For å sette det i en sammenheng det er litt lettere å forholde seg til så er 1nm (nanometer) en milliarddel av en meter.

Den nye nano-boten kan «borre» seg inn i vevet i øyet uten å skade det.

Roboten som er er utformet som en propell er bare 500nm bred og er dekket av et belegg som gjør at den glir gjennom det tette vevet i øyet og kan bevege seg fritt. En liten mengde magnetisk materiale gjør at den kan styres fra utsiden av kroppen ved hjelp av et magnetfelt.

Inspirert av naturen

Forskerne sammenlignet vevet inne i øyet med et spindelvev av dobbeltsidig klebrig teip. For å unngå at nanopropellen setter seg fast så utviklet de et spesielt todelt belegg: et lag med molekyler bundet til propellens overflate og en glatt friksjonsløs overflatebehandling.

– Vi fant inspirasjonen til overflatebehandlingen i naturen, sier Dr. Zhiguang Wu, en postdoktoral forsker ved Max Planck Institute for Intelligent Systems.

– I det andre trinnet påførte vi et væskelag som ble funnet på den kjøttetende krukkeplanten, som har en glatt overflate på peristomen for å fange insekter. Det er som teflon-belegget på en stekepanne.

– Dette glatte belegget er avgjørende for effektiv fremdrift av robotene våre øyet, da det minimerer friksjonen mellom det biologiske proteinnettverket i glassplaten og overflaten av våre nanoroboter, legger Dr. Zhiguang Wu til.

Til slutt håper forskerene på at en sverm av slike nanoboter skal lastes med medisiner og levere de direkte til der hvor de gjør mest nytte i kroppen.