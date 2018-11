Facebook Messenger -käyttäjät pystyvät jatkossa poistamaan lähetettyjä viestejään

Moni WhatsAppin käyttäjä on huomannut kätevän ominaisuuden, jonka ansiosta vahingossa lähetetyn viestin pystyy vielä poistamaan tietyn aikavälin sisällä. Myös Gmail sallii käyttäjiensä perua sähköpostin lähetyksen muutaman sekunnin ajan.

Nyt myös Facebook on päättänyt seurata trendiä ja tuonut vastaavan ominaisuuden Messengeriinsä. Ominaisuudesta kertoi ensimmäisenä Twitter-käyttäjä @MattNavarra, joka oli löytänyt toiminnon Messenger 191.0:n julkaisutiedoista.

INTERESTING... Facebook Messenger‘s long-awaited delete messages feature will only give you a 10 minute window to remove a message in a chat pic.twitter.com/ew1z2WPXbcNovember 7, 2018