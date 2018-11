Facebook Messenger introducerer mulighed for at slette sendte beskeder

WhatsApp giver dig mulighed for at gøre det – hvis du har sendt en besked ved en fejl, har du et lille tidsrum, hvor du kan nå at slette den. Selv Gmail giver brugerne et par sekunder til at 'fortryde send'.

Nu følger Facebook endelig trop og tilføjer funktionen til deres Messenger-app. Det blev opdaget af Twitter-brugeren @MattNavarra, som spottede det under "kommer snart" i udgivelsesnotaterne til Messengers 191.0-version på iOS.

INTERESTING... Facebook Messenger‘s long-awaited delete messages feature will only give you a 10 minute window to remove a message in a chat pic.twitter.com/ew1z2WPXbcNovember 7, 2018

Mens Facebook-ejede WhatsApp giver dig en time til at slette sendte beskeder, vil Messenger ikke være så storsindet. Du får kun 10 minutter til at fortryde det fjollede foto eller den pinlige snalrede besked, du lige har sendt til den forkerte person.

Facebook begyndte at lufte ideen om at introducere slette-funktionen i april, efter at firmaet blev afsløret i selv at have tilbagetrukket beskeder sendt af deres topchef Mark Zuckerberg og andre chefer.

Selv om 'fortrydelses-vinduet' på 10 minutter er ret lille, vil den nye funktion ikke desto mindre være en velkommen tilføjelse. Facebook har ikke er annonceret nogen specifik tidsramme for udrulningen, så indtil videre må vi bare vente at se.

[Via The Verge]