En ny iPad Mini kan endelig være på vei til neste år

Vi er bare dager unna Apples andre lanseringsevenement i år, hvilket skal finne sted i New York den 30. oktober, og vi forventer at iPad Pro 2018 kommer til å bli avduket, sammen med de nyeste MacBook-maskinene.



Selv om ser frem til den nye iPad-en, så har den velkjente TF International Securities-analytikeren Ming-Chi Kuo kommet med noen interessante forutsigelser for de neste seks månedene, ifølge 9to5Mac.



De gode nyhetene er at Kuo mener at Apple potensielt kommer til å avsløre en ny iPad Mini i 2019, sammen med den etterlengtede trådløse ladematten AirPower.

Skupet fra innsiden

iPad Mini 4 er nå tre år gammel, og har til nå ikke fått en etterfølger. Kuo sier at når nye iPad Mini 5 lanseres, så vil dette være med «en oppgradert prosessor», men at den vil ha et «billig skjermpanel». Likevel har han ikke kommet med noen potensiell lanseringsdato, men mener at enheten ikke vil være på markedet før senere neste år.



Kuo forutser også at Apple kan finne på endelig å annonsere AirPower-ladematten, enten sent i år eller tidlig i 2019, sammen med den oppgraderte versjonen av AirPods, som det går rykter om at skal ha en Qi-kompatibelt ladeeske.

2018-sortimentet

Kuo står for forutsigelsene han har for det forestående evenementet Apple har 30. oktober.



Han sier at Cupertino-selskapet antageligvis vil avduke en hel rekke maskinvare, inklusive to iPad Pro-modeller, som skal erstatte de nåværende 10,5 og 12,9-tommersmodellene. Det er sannsynlig at begge skal ha støtte for USB-C, oppgraderte skjermer, og tynnere kanter. Sammen med iPad Pro skal det lanseres en Apple Pencil med «ny design».



Når det gjelder bærbare PC-er, så mener Kuo at det skal avsløres minst tre nye MacBook-maskiner, inklusive en budsjettvariant, samt en oppdatert Mac Mini og nye iMac-prosessorer.



Kou har rykte på seg for å være ganske nøyaktig i sine forutsigelser. Hvis de stemmer denne gang kan vi slå fast at avsløringen av iPad Mini er gode nyheter for de som er ute etter en mindre og mer budsjettvennlig iPad.