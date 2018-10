En første kikk på Honor Watch

Honor skal kunngjøre sin første smartklokke i morgen (31. oktober), og vi vet nå ganske godt hva vi kan vente oss.

TechRadars søsternettsted, T3, oppdaget tidlige spor etter Honor Watch, som det har svirret rykter om, i Huaweis helse-app for smarttelefoner (Huawei er Honors moderselskap). Appens grensesnitt viser vanligvis hver enkelt enhet brukeren kan pare med programvaren, og listen ble nylig oppdatert til å inkludere omtalte Honor Watch.

Appens paringsskjerm bekreftet ikke bare eksistensen av en Honor Watch – den viste også to tydelige bilder av denne kroppsgadgeten. Basert på T3s og våre egne vurderinger, ser den omtalte smartklokken ut som en klone av Huawei Watch GT, ettersom begge har et nesten sirkelrundt hus og to sideknapper.

Kilde: T3

Med tanke på hvor like de to klokkene ser ut fra utsiden, kan vi gjette oss til at denne nye klokka, i likhet med Huawei Watch GT, også vil romme en innebygd GPS, en pulsmåler og ha en batteritid på 30 dager. Vi regner også med at Honor Watch vil kjøre Huaweis egenskapte OS i stedet for Google Wear OS, akkurat som Huaweis tidligere smartklokker.

Honor har kommet med aktivitetsmålere som Band Z1 og Band 3, men dette ser ut til å bli selskapets første helstøpte smartklokke. Dit har Huawei allerede kommet med Huawei Watch GT, som i Norge er prissatt til rundt 2500 kr, men dette er første gang for Honor-merket, som er kjent for å produsere billigere enheter.

Kilde for hovedbilde: T3