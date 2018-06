Det ryktes at Apple skal lansere oppdaterte AirPods med støydemping

Apples jobber med å fornye lydproduktene sine i 2019, og både nye AirPods, et par nye over-øret-hodetelefoner og en ny HomePod skal være på vei, skal vi tro kilder Bloomberg har snakket med.

2019-modellen av AirPods skal få aktiv støydemping, de skal få lengre rekkevidde og de skal bli motstandsdyktige mot vann. Det siste betyr riktig nok at de skal tåle regn og svette, ikke at de kan bli med på svømmetur.

I tillegg kommer det frem at selskapet vurderer å legge til biometriske sensorer i nye AirPods, som for eksempel pulsmåler. Det er mer usikkert om dette vil skje, men det er verdt å merke seg at slike funksjoner er et viktig trekkplaster for Apple Watch.

Det er også mulig at disse tekniske nyvinningene vil bli spart til AirPods 3 fremfor AirPods 2. Vi har ventet en stund på at Airpods skal få en ladeeske som fungerer med AirPower-ladematten som slippes senere i år, og det er mulig vi vil se den funksjonen bli prioritert først. Samtidig forteller samme kilde til Bloomberg at AirPods 2 kan få en ny prosessor (sannsynligvis W2), og støtte for håndfri Siri-aktivering.

Nye hodetelefoner og HomePod

De nye over-øret-hodetelefonene skal i følge ryktene være et dyrere og mer eksklusivt alternativ til Beats, og de skal utstyres med Apple-logo. De skal opprinnelig ha vært planlagt lansert mot slutten av 2018, men ble forsinket til tidlig i 2019.

Det er også på det tidspunktet vi kan forvente å se en nye HomePod. Utover det fulgte det ikke med flere detaljer fra Bloombergs kilde denne gangen, men vi har hørt tidligere at Apple muligens jobber med en HomePod med Beats-logo eller i hvert fall noe rimeligere enn den relativt kostbare HomePod-høyttaleren som er i salg nå.

Det er nok en stund til å vi kommer til å høre noe offisielt fra Apple om disse produktene, men det er ikke umulig at vi får se flere uoffisielle detaljer i tiden fremover.