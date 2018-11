Det er nu muligt at registrere sig til Fortnite på andre Android-enheder end Samsung

Hvis du er en af dem, der har ventet tålmodigt på at spille Fortnite på din Android-enhed, så kan du nu glæde dig over, at dette er blevet muligt. Du kan nu registrere dig på Epic Games hjemmeside, hvor du dog må forvente lidt ventetid, før registreringen går igennem og du modtager en invitation.

Hvor Fortnite spillet indtil nu har været begrænset til Samsung-telefoner og den nye Galaxy Note 9, er det nu blevet muligt at spille det på en række andre Android-enheder bl.a. Google, LG, Razer, Essential, Nokia og OnePlus. Du kan på Epic Games hjemmeside under tilmelding se, om det er muligt at downloade på netop din enhed.

Det er lidt uklart, hvor længe der går før du modtager invitation til spillet. Meningen er ikke, at det skal tage for lang tid at godkende og sende invitationer ud, men Epic Games vil gerne styre antallet af brugere på deres servere, og der må derfor forventes lidt længere ventetid her i starten.

Når du henter spillet

Som vi forklarer i vores omfattende guide, er det ikke lige så let at installere Fortnite på Androids, som at søge efter det i Google Play-butikken. For at installere spillet, skal du downloade det direkte fra Epic Games hjemmeside for at undgå unødvendige gebyrer fra Google.

Google vil med stor sandsynlighed advare dig, hvis du forsøger at søge på Fortnite på den officielle Android App Store. Det er ikke alt der kommer op i resultaterne, som du kan stole på er autentisk – det kan være et fupnummer. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at følge vores instruktioner nøje.

Du kan sagtens downloade spillet og installere det på din enhed, mens du venter på at invitationen går igennem. Du skal dog huske på, at denne udgave til Android-enheder stadig er mærket som en ”beta”-udgivelse, og det derfor kan tage lidt ekstra tid før at spillet kører så smidigt, som du ønsker.