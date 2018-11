Der er planlagt ny Super Mario Bros-film til udgivelse i 2022 (og Miyamoto er med)

Kan du ikke få nok af Nintendos barske blikkenslagere? Så tag en dyb indånding og hold vejret de næste tre og et halvt år – for en ny film med Super Mario Bros. er under udvikling.

Chris Meledandri fra filmselskabet Illumination – dem, der også står bag filmene Grusomme mig og Minions – siger til magasinet Variety, at en ny Mario-film har højeste prioritet.

Film, der baseres på spil, er ofte ikke særligt gode, men Meledandri slår fast, at Shigeru Miyamoto, skaberen af blikkenslager-serien (og i øvrigt også mange andre ikoniske Nintendo-produkter), er med hele vejen gennem produktionen. Forhåbentligt skulle det føre til, at filmen får en høj standard, og at den holder sig tæt til original-oplægget

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at Mario rammer det store lærred. Første gang var i 1993, da en temmelig bizar action-version af Super Mario Bros. blev lanceret i en slags sci-fi dystopisk udgave. Har du ikke set den, så er den skør nok til at bruge et par timer på.

Nintendo-karakter dukkede også op i Disneys fornøjelige film Wreck-It Ralph, der handlede om en fiktiv gaming-verden.

Men med Miyamoto ombord, og et produktionsselskab, der ved hvordan man laver gode film, så skulle den næste filmversion af Super Mario Bros. gerne være værd at se.