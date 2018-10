Årets iPad Pro-modell kan være så tynn at den ikke får hodetelefonutgang

iPad Pro 10.5 er allerede veldig tynn og måler kun 6,1 mm, men om ryktene er sanne vil den bli slått av 2018-modellen av iPad Pro som visstnok skal måle kun 5,9 mm.

Men det vil isåfall koste en port, samme kilde hevder at den kommende modellen dermed ikke får en 3,5mm hodetelefonutgang. Dette skal angivelig være fordi den rett og slett vil være så tynn at det ikke er plass til det.

Kilden som kommer med påstandene er Twitter-brukeren CoinCoin, som ikke har vært en kilde til lekkasjer så lenge. Kontoen startet med å lekke detaljer om iPhone XS-modellene i september, lekkasjer som viste seg å stemme godt overens med det vi til slutt fikk presentert av Apple.

Men dette er ikke første gangen vi hører rykter om at 2018-modellen av iPad Pro kommer til å komme uten en 3,5 mm jack-utgang. Tidligere lekkede skisser av iPad Pro viser den uten en utgang for hodetelefoner og de medfølgende målene viste at de hadde tatt utgangspunkt i en tykkelse på 5,8 mm, hvilket er rimelig nærme de målene CoinCoin nå kommer med.

Of course no headphone jack on the upcoming new iPad. 5.9mm thickness is pretty good though.October 12, 2018

Første gang for et nettbrett fra Apple

Det er like greit å ta frem saltbøssa med en gang, for dette ville være første gang Apple lanserer en iPad uten en 3,5 mm port. På den annen side har Apple har vist at de er ferdige med å inkludere denne porten i sine telefoner.

Kilden kommer ikke med noe mer informasjon om det kommende nettbrettet, men basert på tidligere lekkasjer så vil 2018-modellen få Face ID og tynnere kanter, men ikke skjermhakk.

Utifra det vi nå vet så forventer vi nye iPads mot slutten av året, men det er også mulig at lanseringen av de nye produktene kanskje kan trekke ut i 2019. Dette er dog lite sannsynlig siden Apple nok vil gjøre sitt for at de nye modellene er å finne i butikkhyllene før jul.

Via RedmondPie