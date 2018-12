Apple saksøkes for å skjule skjermhakket i markedføringen av iPhone XS

Se nøye på de offisielle markedsføringsbildene av iPhone XS og iPhone XS Max øverst i denne saken: Ser du skjermhakket på de to skjermene? Har det egentlig noe å si? Tror du Apple med vilje villedet folk til å tro skjermen er annerledes enn den er? Skal vi tro et nytt søksmål i USA, er svaret ja på det siste spørsmålet.

Ifølge Business Insider har nemlig en kvinne fra California begynt prosessen med å saksøke Apple fordi hun hevder at det ikke kom tydelig frem at iPhone XS har et skjermhakk før hun kjøpte den. I saksdokumentene omtales dette som «manglende piksler».

Søksmålet er i en tidlig fase og det er fortsatt uklart hvor sterkt den står, men måten Apple skjulte skjermhakkene i markesføringsmaterialet fikk en del oppmerksomhet før lansering. I mange av bildene på Apples offisielle nettsider, er det brukt bakgrunnsbilder på skjermene som skjuler at telefonene har skjermhakk. De fleste avfeide det imidlertid bare som smart markedsføring.

Skjermhakk eller ikke skjermhakk

Om kvinnen vinner frem med saken sin, kan den smarte markedsføringen imidlertid koste Apple en del penger.

I søksmålet trekkes det også frem at de avrundede kantene på skjermene til de nye telefonene gjør at de mangler en del piksler, sammenlignet med oppløsningen oppgir i spesifikasjonene. Dette skal også være et eksempel på at nettsiden er «villedende» i måten den presenterer de nye telefonene.

Å faktisk overbevise retten om at du kjøpte en iPhone XS eller iPhone XS Max i den tro at du skulle få en telefon uten skjermhakk, kan imidlertid bli vanskelig – det skal ikke mye til for å finne det ut. Likevel er det interessant at Apples markedsføringskampanje har endt opp her.

Kilde: 9to5Mac