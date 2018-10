AMD Radeon RX 590-læk afslører et imponerende mellemklasse-grafikkort

Rygterne om en række nye AMD- grafikkort tager til, og efter at de første test-resultater er blevet lækket, er vi nu en smule mere overbeviste om, at AMD Radeon RX 590 er på vej.

Et nyt element i 3DMark databasen fortæller, at AMD Radeon RX 590 kan levere en TimeSpy-score på 5.028. Med en sådan score placerer den formodede Polaris 30-GPU sig mellem Nvidia GTX 1070 og GTX 1060 , når det gælder ydeevne.

Ud over dette fortæller testresultaterne også andre ting om kortet, såsom at det har en maksimal clockfrekvens på 1.545MHz, og dermed er 205MHz hurtigere end det nuværende AMD Radeon RX 580-kort.

RX 590 vil angiveligt også være udstyret med 8GB video-RAM, som opererer ved en memory clock på 2.000MHz, hvilket antyder at AMD har tænkt sig at holde sig til GDDR5-hukommelse for deres nye grafikkort

Til trods for visse ligheder med AMD’s seneste serie af Polaris 20-grafikkort, siger rygterne at AMD Radeon RX 590 vil være baseret på en ny Polaris 30-arkitektur, som introducerer en ny 12nm fremstillingsproces. Begge AMD’s eksisterende grafikkort-serier (Polaris 20 og Vega) bruger en 14nm-proces, så dette kan vise sig at være et skridt på vejen frem mod 7nm Vega GPU’er, som vil være det næste stop på AMD’s GPU-roadmap.

Hvis rygterne og test-resultaterne taler sandt, kan AMD Radeon RX 590 meget vel vise sig at være det bedste mellemklasse-grafikkort, du kan købe i dette efterår. Især når Nvidia endnu ikke har præsenteret en Turing-baseret erstatning for GeForce GTX 1060 for slet ikke at tale om et RTX-grafikkort til under 5.000 kroner.

