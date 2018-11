AirPods 2-læk giver hints om Bluetooth 5.0 og nye biometriske sensorer

Apple AirPods 2 har været svære at danne sig et indtryk af. Jo, vi har set en række læk i løbet af de seneste seks måneder – blandt andet med oplysninger om den potentielle vandtæthed og støjreduktion – men ingen af informationerne er kommet fra en officiel kilde.

Det blev der lavet om på i dag, da Apple AirPods 2 gik igennem SIG Bluetooth Certification; en certificering, som alle Bluetooth-enheder skal have, før de kommer på markedet.

Dokumentet på SIGs hjemmeside blev først bemærket af MySmartPrice, en indisk tech-publikation, og det bekræfter ikke bare eksistensen af Apples nye ægte trådløse øretelefoner, men afslører også nogle væsentlige detaljer.

Den første af disse store afsløringer er, at Apple AirPods 2 vil understøtte Bluetooth 5.0 i stedet for Bluetooth 4.2-versionen, der var tilgængelig på de originale AirPods. Det betyder, at anden generation af øretelefonerne har en trådløs rækkevidde på 50 meter og to gange så meget dataoverførsel samt en længere batteritid generelt.

De nye øretelefoner er kun identificeret ved hjælp af modelnumrene A2031 og A2032 i SIG-dokumentet (numrene henviser muligvis til hhv. venstre og højre øretelefon), og det gør det vanskeligt at udlede flere detaljer.

Det er så her, at en opdateret varemærkeansøgning til Hong Kong og Europa kommer på banen.

Wellness-sensorer

Den opdaterede varemærkeansøgning blev opdaget af Patently Apple, der især hæfter sig ved den nye Class 10-betegnelse for de kommende AirPods.

Class 10 betyder kort sagt, at en enhed er beregnet til at fungere som en generel wellness-enhed. Det er en kategori, der typisk omfatter "sundhed, fitness, motion og wellness-sensorer, monitors, højttalere og skærme til måling, visning, sporing, rapportering, overvågning, lagring og transmission af biometriske data, hjertefrekvens, kropsbevægelser og antal forbrændte kalorier."

Det bekræfter vores tidligere mistanke om, at den anden generation af AirPods bliver en mere sundhedsfokuseret enhed, der sandsynligvis vil kunne modstå sved og være fine at have med i fitnesscentret.

Ansøgningen afslører ikke flere detaljer end den nye klassebetegnelse, men den giver i sig selv lidt mere indsigt i Apples ellers gådefulde øretelefoner.

Via Patently Apple