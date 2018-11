Sådan downloader og installerer du macOS 10.14 Mojave

Den endelige officielle af macOS 10.14 Mojave , det seneste operativsystem til Macs og MacBooks, er blevet udsendt, og i denne gennemgang vil vi vise, hvordan du trygt og sikkert får det downloadet og installeret.

Siden Apple annoncerede macOS 10.14 Mojave tidligere i år, har et antal brugere været i gang med at teste de tidlige beta-versioner af operativsystemet. De har tjekket de nye features og indrapporteret de fejl eller problemer, de er stødt på.

Det betyder, at den endelige version af macOS 10.14 Mojave stort set vil være fri for markante software-fejl, så du skulle være i stand til at downloade og installere det uden problemer.

Eftersom operativsystemet er så nyt, kan der dog stadigvæk være enkelte macOS 10.14 Mojave-problemer tilstede. Hvis det er noget, der bekymrer dig, kan det være en fordel at vente nogle få uger, så alle problemerne er klaret.

Selv uden problemer, er det en større opgave at opdatere til et nyt operativsystem, så sørg for at følge vores guide til, hvordan du downloader og installerer macOS 10.14 Mojave. Det kunne spare kostbar tid og frustrationer senere hen.

Hvis du støder på problemer af nogen art, efter at have installeret operativsystemet, så tjek vores guide til hvordan du fikser macOS 10.14 Mojave-problemer .

Kan din Mac køre macOS 10.14 Mojave?

Inden du begynder at downloade macOS 10.14 Mojave, bør du sikre dig, at din Mac kan køre softwaren. Apple har sagt, at macOS 10.14 vil køre på enhver Mac, som er udsendt fra 2012 og frem, hvilket vil sige, at hvis du har en Mac, som er fra før dette tidspunkt, så vil det ikke fungere optimalt.

Apple har dog sagt, at Mac Pro-modeller fra 2010 og 2012 vil være understøttet, men ikke med det samme. De vil muligvis skulle vente til en senere beta-version.

Dette er de Macs, som du kan installere macOS 10.14 Mojave på:

MacBook (Tidlig 2015 eller nyere)

MacBook Air (Midt 2012 eller nyere)

MacBook Pro (Midt 2012 eller nyere)

Mac mini (Sen 2012 eller nyere)

iMac (Sen 2012 eller nyere)

iMac Pro (2017)

Mac Pro (Sen 2013, plus midt 2010 og midt 2012-modeller med anbefalet Metal-capable GPU)

Tag backup af din Mac, inden du opgraderer til macOS 10.14 Mojave

Når du opgraderer et operativsystem – og især når du afprøver et nyt operativsystem, som lige er blevet udsendt – vil vi i høj grad anbefale, at du tager backup af filerne på din Mac, sådan at du hurtigt, kan gendanne din maskine til en tidligere tilstand, hvis noget skulle gå galt.

Så inden du downloader og installerer macOS 10.14 Mojave, skal du sikre dig, at du har en backup af din Mac. For at læse mere om, hvordan du gør dette, kan du gå ind på vores ultimative guide til at tage backup af din Mac .

Sådan downloader du macOS 10.14 Mojave

Du kan downloade og installere macOS 10.14 Mojave fra App Store på din Mac. Åbn App Store i din nuværende version af macOS, og søg efter macOS Mojave.

Klik på knappen for at installere, og når vinduet kommer frem, klikker du på "Continue" for at starte processen.

Du kan også besøge macOS Mojave-hjemmesiden , der har et link til at downloade og installere softwaren på kompatible enheder. Dette vil downloade macOS Mojave til din Applications-mappe. Når den er gennemført, vil installationsprogrammet åbne, og du kan følge instruktionerne på skærmen for at installere macOS Mojave på din Mac.

Du vil måske blive bedt om at logge ind med et administrator-navn og adgangskode under processen, så sørg for at have dem ved hånden.