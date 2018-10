Näin livestriimaat kuin ammattipelaaja

Videokaappari on ihan kiva juttu, mutta sen pitää myös lähettää video muualle digitaaliseen maailmaan. Siihen on paljon erilaisia ohjelmistoja. Joidenkin videokaapparien, kuten Elgato-sarjan laitteiden, mukana tulee hyvä striimausratkaisu.

Pidän itse asiassa Elgato Game Capture HD:n joitakin ominaisuuksia muita ohjelmia parempina. Siinä voi esimerkiksi säätää tiedostojen lähettämisen siirtonopeutta, ja sille voi tallentaa useita erilaisia kustomoituja asetuksia.

On tietenkin jokaisen käyttäjän päätös, mitkä ominaisuudet ovat tärkein juttu oman suoratoistamisen kannalta.

XSplit Gamecaster ja Open Broadcaster Software (OBS) ovat kaksi merkittävintä ohjelmaa livestriimaukseen. Pidän XSplitistä enemmän sen helppokäyttöisyyden vuoksi.

Jos haluaa kontrolloida striimin jokaista yksityiskohtaa aina videokoodauksen maksimibittinopeuteen saakka, on Open Broadcaster Software oikea valinta. Tuon avoimen lähdekoodin ilmaisen ohjelman käyttöliittymä on ulkonäöltään riisuttu, mutta se on täynnä pientä teknistä säätämistä ja syvyyttä. Se on XSplitille samaa kuin mitä Linux on Windowsille: mystinen, mutta tehokas ja joustava.

XSplit on helpompi asentaa ja käyttää. Siinä on peittokuvia videolle, ja se on integroitu hyvin monen eri striimauspalvelun kanssa. Peittokuvia ja nettikameran videoikkunaa voi kustomoida yksinkertaisesti ja selkeästi. XSplit on valintani.

XSplit tekee myös PC-pelien striimauksen helpoksi. Kun ohjelma on ladattu ja asennettu, Ctrl+Tab-komentoa painamalla saa aloitettua PC-pelisession striimauksen.