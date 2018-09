Test: MSI GS65 Stealth

MSI har omsider nådd elitestatus med GS65 Stealth, et produkt som gjør det beste ut av teknologien det har til rådighet – den har til og med fått en Vår favoritt-utmerkelse. MSIs gaming-laptop byr på massevis av hestekrefter i en subtil og attraktiv pakke, nesten ulikt alle som har forsøkt seg tidligere.

Resultatet er en lekker, bærbar 15 tommers laptop i et 14 tommers chassis, som er i stand til å levere høykvalitets gaming og intenst kontorarbeid til en rimelig pris – i det minste er den billigere enn dens viktigste konkurrenter. Hvis du er på utkikk etter en laptop som kan gjøre alt mulig, er dette maskinen du har sett etter.

Spesifikasjoner Dette er konfigurasjonen til maskinen vi fikk tilsendt til test: CPU: 3,9 GHz Intel Core i7-8750H (fire kjerner, 9 MB cache, opptil 4,2 GHz)

Grafikk: Nvidia GeForce GTX 1070 (8 GB GDDR5, Max-Q)

RAM: 16 GB DDR4 (8 GB x 2, 2400 MHz)

Skjerm: 15,6 tommer FHD (1920 x 1080), anti-skinn, (144Hz, 7 ms respons, 72% NTSC fargerom, 16:9)

Lagring: 512 GB SSD (M.2)

Porter: USB 3,1 Gen2 x 3, Thunderbolt 3 (USB-C), miniDisplayPort, HDMI-out, RJ-45 Ethernet, 1/1 SPDIF (ESS Sabre HiFi)

Tilkobling: Killer N1550 Combo 802,11ac Wi-Fi (2x2 MIMO); Bluetooth 5,0

Kamera: 720p HD webcam

Vekt: 1,88 kilo

Størrelse: 14,08 x 9,75 x 0,69 tommer (357,63 x 247,65 x 17,53 mm; B x H x D)

Pris og tilgjengelighet

MSI GS65 Stealth-konfigurasjonen vi har oppgitt til høyre koster omtrent 26.000 kroner.

Maskinen kommer også i to andre formater: en rimeligere variant med GTX 1060 og halvparten så mye solid-state-lagring (SSD) i NVMe-format til den nette prisen av cirka 20.000 kroner, samt en kraftigere variant som blant annet dobler minnet til 32 GB og maksimerer lagringen med to 512 GB NVMe SSD-er. Den koster da litt over 28.000 kroner.

Dette setter GS65 Stealth ganske tett opp til hovedkonkurrentene, deriblant Asus ROG GX501 Zephyrus og Gigabyte Aero 15X.

Asus ber om cirka 30.000 kroner for en maskin med den samme innmaten og en litt treigere skjerm (120 Hz, 1080p, men med Nvidia G-Sync). Den har også halvparten så mye minne, og benytter seg ikke av Intels seneste H-serie-prosessor.

Gigabytes Aero 15X koster på sin side omtrent 23.000 kroner (fra en utenlandsk butikk), og har omtrent den samme maskinvaren som MSIs bærbare (med unntak av en eldre Kaby Lake Intel-prosessor).

Stort sett utklasser GS65 Stealth altså konkurransen fra et verdiperspektiv. Denne laptopen leverer samme (og ofte bedre) kvalitet som konkurrentene, og den har i tillegg et meget lekkert design. La oss snakke litt mer om det:

Design

MSI har valgt en litt annen løsning når det gjelder utseendet på denne tynne og lette gaming-laptopen: Her vil du ikke finne skarpe kanter eller røde LED-lys overalt, men i stedet en lekker, helsvart maskin med subtile gulldetaljer på lokket, i hengslene og rundt touchpad-en

Gulldetaljene finnes også langs maskinens varmeuttak, men ellers er det lite som forstyrrer den svarte aluminiumsrammen. Resultatet er en av de mest nedtonede spill-laptopene vi har sett til dags dato – en bærbar som like gjerne hører til på kafeen nedi gata, som på et e-sportsarrangement.

GS65 Stealth veier bare 1,88 kilo og er 17,53 millimeter tynn. Maskinen passer fint i en vanlig ryggsekk, og tynger ikke brukeren nevneverdig ned heller. Dette er imponerende, spesielt all den tid MSI påstår at de godt kunne lagd en enda tynnere og lettere løsning, men i stedet ville ha en Ethernet-port og nå målet om åtte timers batteritid.

MSI har tydelig også prøvd å gjøre noe med størrelsen på ladekabelen og mursteinen som følger med, men akkurat der har de fortsatt en vei å gå. Uansett er nok dette en av de mest bærbare gaming-laptopene som finnes.

Siden den er så tynn, har maskinen ikke bare en rekke porter, men også et SteelSeries-tastatur med god vandring og bra tilbakemelding. I tillegg er tastaturet RGB-opplyst med omtrent 16,7 millioner fargemuligheter og SteelSeries' GameSense, en funksjon som endrer lyset når du spiller spill som støtter den.

Den glassdekte touchpad-en føles helt ålreit og beveger seg ikke når vi skriver – et tegn på god håndflategjenkjennelse.

Vi mistenker at det er flere grunner til at MSI valgte en litt tykkere løsning (kontra det de selv sier at de kunne lagd) med GS65 Stealths ramme, deriblant for å gjøre plass til det tre-viftede Cooler Boost Trinity-varmesystemet. Vi kommer mer inn på det senere.

Til tross for all den ekstra plassen, gjør MSI heller lite ut av de små og spinkle høyttalerne som følger med maskinen. Her skal man helst ha eksterne høyttalere eller gode hodetelefoner for å få skikkelig lyd – denne delen av lydbildet har MSI for øvrig jobbet mye for å forbedre.

Skjerm

På motsatt side har vi nesten ingenting å klage på når det kommer til den briljante skjermen MSI har plassert i lokket på laptopen. Maskinen oppnår en 82 prosents skjerm-til-kropp-rate, med rammer som bare er 4,9 mm brede og gjør at maskinen har en 15,6 tommer skjerm i en typisk 14 tommer stor ramme.

Likevel har MSI fått til en normal web-kameraposisjon, med et web-kamera som har oppløsning på 720p. Dessverre er det ingen Windows Hello-ansiktsgjenkjenning bygd inn i web-kameraet, men det er en fingeravtrykkskanner bygd inn i av-og-på-knappen. MSI har fortalt oss at denne funksjonaliteten vil låses opp i en fremtidig oppdatering.

Skjermen oppdateres med 144 Hz, og har en responstid på 7 ms. I tillegg har skjermen in-plane switching (IPS), og alt dette til sammen fører til at spill som for eksempel Warhammer: Vermintide 2 ser fantastiske ut. Velkjent problemer, slik som screen tearing når man beveger seg rundt hjørner, er heller nesten ikke noe problem med denne skjermen.

Skjermen er fryktelig lys, noe som blant annet lar oss se hva som skjuler seg i mørke ganger i spill med bare 50 prosent lysstyrke. I tillegg produserer MSIs True Color 2.0 farger som treffer 100 prosent av Adobe RGB og nesten 100 prosent av sRGB. Den støtter ulike fargeløsninger basert på ulike spill, så vel som en fargeløsning som forsøker å få bukt med det typiske blåfargede skjermlyset.

En annen hyggelig funksjon er muligheten til å vende innholdet på skjermen opp ned når skjermen snus 180 grader. Dette burde komme godt til nytte når man viser fram ideer og prosjekter på møter eller under andre samarbeidsaktiviteter.

Totalt sett er dette den lyseste, raskeste og mest fargerike skjermen vi har sett på en Nvidia Max-Q laptop fram til nå. Mangelen på Nvidia G-Sync er selvfølgelig et lite savn – vi skulle gjerne hatt en garanti for supermyke bevegelser i spillene våre – men det er heldigvis et sjeldent problem med denne riggen.