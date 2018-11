Anmeldelse: Moto E5 Plus

Moto E5 scorer højt på performance og batteri, men de begrænsede salgskanaler sætter den i en svær position i forhold til andre budgetmodeller. Til trods for at den har en større skærm, har den ikke den højere opløsning, øgede processorkraft samt samme høje kvalitetsfølelse som Moto G6 har, hvilket i sidste ende afholder den fra at være dén mester af budgetklassen, som den ellers var født til at være.

Den prisvenlige Moto E5 Plus henter ikke kun inspiration fra dyrere flagskibstelefoner med skærme på 18:9 tommer og kæmpe batterier, men også fra Motorolas egen budgetbasker, Moto G6 . Der er tale om en Android Oreo-telefon med et kæmpe batteri på 5,000mAh, en stor 6-tommer skærm og en opgraderet octa-core processor, som er hurtig nok til de fleste opgaver. Alt dette kombineres med en attraktiv pris og gør det til et godt bud, for alle der leder efter en billig telefon .

Design

Moto E5 Plus har antydninger af at være en præmium-telefon, ja næsten en flagskibsmodel. Skærmen fylder størstedelen af telefon, med en tynd men stadig synlig kant rundt omkring sig.

Med sine mål på 161.9 x 75.3 x 9.35mm, er telefonen stor uden at være overdrevet stor. Med sine 200g har den dog en vis tyngde. Men vi tænker at dette primært skyldes batteriet.

Moto E5 Plus er bygget til at se ud som om, at den er lavet af metal og med en bagside af glas, men er i virkeligheden bygget af plastik, som ikke føles helt præmium. På plussiden er der mindre risiko for at bagsiden splintrer, som glas kan gøre. Den har desuden Motorolas vandafvisende belægning, som beskytter mod vandsprøjt og let regn imens Gorilla Glass 3 beskytter fronten mod ridser og revner.

Så meget for et flagskibs-look som hurtigt blegner. Bagsiden af telefonen er desuden eminent til at suge fedtfingre til sig. Vi forsøgte at tørre den af i vores bluse, for at se om den kunne komme til at se pæn ud igen, men det virkede ikke, og den så alligevel fedtet ud igen kort tid efter. Støv suger den også til sig. Fingeraftrykslæseren og hvad der ligner et kamera med to optikker sidder på bagsiden. Der er dog kun tale om én optik og en laser auto-fokus-sensor.

I bunden af telefonen sidder en micro-USB-port og en mikrofon, imens der i toppen sidder en ekstra mikrofon og et 3,5mm udgang til hovedtelefoner. Hvor sidder højttalerne så? Den primære højttaler man lytter i, når man taler i telefonen, bruges også som almindelig højttaler, når man skal se video. Det klarer den ganske godt og man kommer ikke til at holde hånden over den ved en fejl, når man lytter til den.

Skærm

Skærmen er det primære trækplaser for Moto E5 Plus, fordi den er stor og til en lav pris. Der er tale om et IPS LCD-panel på 6 tommer med en HD+ (720p) opløsning. Et kort sekund troede vi næsten, at der var tale om en AMOLED-skærm, fordi den ved lav lysstyrke formår at forblive ganske mørk, når man tænder for den. Med en mere realistisk lysstyrke er det dog tydeligt, at der er tale om en LCD-skærm.

Imens den er rigeligt stor til at se video på, er den ikke perfekt. Af en IPS-skærm at være, er betragtningsvinklerne ikke de bedste. I landskabs-mode mistes en del lys, når man ser med fra siden. Dertil virker HD+ ikke altid helt så skarp.

Den primære farveindstilling er ”neutral”, men føles lidt for kold og blå. Da vi skiftede til den varme indstilling, blev billedet lidt mere mudret, men det vænnede vi os til.

Skærmen kan automatisk vågne op, hvilket er lige dele praktisk og irriterende. Praktisk fordi det ikke tager så lang tid for at se tid og dato. Irriterende fordi skærmen også ofte lyser op ved en fejl. Læg telefonen på et bord og det mindste ryk vil få den til at tænde. Heldigvis kan du slå denne funktion fra i Moto-menuerne.

Hvordan er den i brug

Med et Snapdragon 435 octa-core chipsæt, 3GB RAM og Android 8.0 er Moto E5 Plus ikke en trussel for high-end-telefoner, og har sågar svært ved at konkurrere med nogle mid-range-modeller. Med det sagt, er det dog stadig nok for de fleste der kigger efter en stor budget-telefon.

Den er rigelig hurtigt, når man bladrer rundt i og starter apps. Vi oplevede ikke mange problemer med simple opgaver. Vi kørte Geekbench 4, hvor den fik en multi-score på 2.319 hvilket placerer den på linje med sidste års Moto G5S, men den er stadig et stykke fra den nye Moto G6 og Moto G5S Plus.

Et område hvor den virkelig sakker bagud er på hastigheden på den interne hukommelse. Modellen vi testede kom med 32GB lagerplads, som kan udvides med op til 128GB via microSD. At starte spil som PUBG Mobile eller Harry Potter Hogwarts Mystery gik meget langsomt. Dette ville irriterende nok få skærmen til at gå i sort imens den loadede, hvilket igen helt stoppede opstarten af spillene.

At åbne en stor videofil gik ligeledes langsomt. Heldigvis var der ikke meget andet, der gik sløvt. For det meste var spiloplevelsen desuden ganske problemfri, selvom vi måtte holde PUBG på den laveste indstilling og ikke var synderligt tilfredse med den lave opløsning.

Én af de ting der især hjælper Moto E5 Plus til at køre forholdsvis gnidningsfrit, trods sin begrænsede hardware, er den rene version af Android. Der er meget lidt bloatware og ingen skøre ændringer på interface.

Den eneste ekstrafunktion som er smidt ind i softwaren er Motorolas egne gestures, som eksempel muligheden for at tænde lommelygten med et hug eller et ryk på håndleddet, der aktiverer kameraet og skifter imellem front og bag. Disse gestures fungerer desuden helt uden problemer. Fingeraftrykslæseren er sågar hurtig, selvom den ikke er så hurtig som på dyrere modeller og selvom man let kommer til kun at trykke halvt på den i første forsøg.