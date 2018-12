YouTubes mobilapplikation kommer snart att spela upp videor automatiskt i hemfliken

Google rullar ut en ny funktion för YouTubes mobilapplikation, som automatiskt kommer att spela upp tystade videor med undertexter när du skrollar genom hemfliken. YouTube Premium-abonnenter har haft Autoplay on Home i flera månader, men nu kommer alltså funktionen att släppas till alla användare.

Företaget har sagt att de introducerar funktionen som ett svar på efterfrågan från användare. "Att kunna förhandstitta på videor hjälper användare att göra mer informerade beslut om huruvida de vill titta på en video eller inte, något som leder till längre engagemang i de videoklippen de faktiskt vill se!", meddelade företaget i ett tillkännagivande på YouTube Help Forum.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Spara din data

Enligt Tubefilter, dök Autoplay on Home upp för första gången för ett år sedan under namnet "Play as you Browse". Snart kommer funktionen att finnas tillgänglig för alla som standard, men du kan välja att inaktivera den via inställningarna eller ställa in så att den enbart är aktiv när enheten är ansluten till Wi-Fi för att spara data.

Videor börjar inte spelas upp automatiskt - du kommer att ha en sekund att titta på miniatyrbilden och bestämma om du vill klicka på den på en gång. Google hävdar att de optimerat videor som spelas upp automatiskt, så de inte tar upp lika mycket data som om du hade spelat upp dem på en helskärm.

AutoPlay on Home gör undertexter mycket mer tydliga, så det kan vara en bra idé att dubbelkolla undertexter på dina egna videor och se till att de är korrekta, via YouTubes automatiska, användaruppladdade eller crowdsourcing alternativ för undertexter.