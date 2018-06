WPA3 skal gi deg sikrere Wi-Fi

Wi-Fi Alliance har nå avduket WPA3, en neste generasjons sikkerhetsstandard som skal sikre trådløse nettverk. På lasset kommer også en ny teknologi som skal strømlinjeforme tilkoblingen av smarte enheter.

Som navnet tilsier er WPA3 etterfølgeren til WPA2, og sistnevnte har i det siste fått avdekket svakheter som har fått mange til å stille spørsmålstegn ved hvor pålitelig den er.

Dermed er lanseringen av WPA3 viktig, og Wi-Fi Alliance leverer den i to former – en rettet mot hjemmebrukere og en for bedrifter, i form at WPA3-Personal og WPA3-Enterprise.

Begge de to variantene er utviklet for å gi langt bedre sikkerhet enn før, og brukere kan dra nytte av Protected Management Frames (PMF) som hindrer uvedkommende i å lytte til dataoverføringer.

Hjemmebrukere som har rutere som støtter WPA3 – enten via en fremtidig fastvareoppdatering, eller i form av et nytt produkt med innebygget støtte – kan også forvente et mer robust passordbasert system for autentisering, selv når man velger et svakt passord. (Noe som skjer oftere enn det burde).

WPA3 introduserer nemlig såkalt Simultaneous Authentication of Eaquals (SAE), en sikkerhetsprotokoll som gir et bedre forsvar mot forsøk på gjetting av passord.

Bedrifter kan på sin side dra nytte av at WPA3-Enterprise bruker 192 bits kryptering, og dermed overføre viktige data på en tryggere måte.

Enklere tilkobling

Samtidig introduseres også Easy Connect, et nytt system som gjør det enklere å koble enheter med begrenset (eller ingen) skjerm til Wi-Fi. Denne funksjonen er altså rettet mot Internet of Things-enheter, og lar deg ganske enkelt koble utstyr til trådløsnettet ditt ved å lese av en QR-kode med mobilen. Selvfølgelig vil også slike enheter dra nytte av WPA3-sikkerhet.

Vi kan altså forvente et gradvis skifte til WPA3 i tiden fremover, men som VentureBeat skriver vil overgangen sannsynligvis ikke skyte fart før neste år når neste generasjons 802.11ax begynner å dukke opp. I mellomtiden skal WPA2 fortsatt støttes og holdes oppdatert av Wi-Fi Alliance.

I overskuelig fremtid vil vi ha en overgangsperiode der kompatibilitet med WPA2 bevares slik at eldre enheter fortsatt vil fungere, men på sikt er planen at WPA3-enheter ikke skal være bakoverkompatible med WPA2.

Stadig nye sikkerhetshull som for eksempel KRACK-svakheten som ble avdekket i fjor høst, tyder på at det er en fordel om WPA3 kan ta over så fort som mulig.