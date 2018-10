Windows 10 October 2018 Update-problemer bliver fikset, inklusive HP Blue Screen of Death

Microsoft har ordnet et par fejl, som berører deres October 2018 Update , nemlig et Intel lyddriver-problem, og den mere skræmmende Blue Screen of Death (BSOD)-fejl, som berørte visse HP-maskiner.

HP-fejlen lå i en tastatur-driver, som betød at den frygtede blå skærm dukkede op og fik visse pc’er til at fryse, mens andre ikke engang ville starte op, som vi for nyligt rapporterede . Dette problem var faktisk forårsaget af en opdatering til elementer af October 2018 Update, og ikke af selve opgraderingen (og den berørte også den tidligere April 2018 Update for den sags skyld).

Som Wccftech rapporterer, så er løsningen af BSOD-problemet nu blevet udsendt via Windows Update, så den skulle være blevet lagt ind på din maskine helt automatisk.

Hvis det ikke er sket, kan du altid hente den manuelt her . Bemærk, at du skal genstarte din pc bagefter for at fuldføre installationen.

Audio-tavshed

Med hensyn til lyd-problemet, så opstod det på grund af en fejlbehæftet Intel-driver, som blev leveret af Windows Update, og som fik lyden til at gå væk på de berørte pc’er.

Microsoft har nu udsendt en ny opdatering for at klare dette problem, og igen skulle den automatisk blive lagt ind på din maskine gennem Windows Update.

Det er selvfølgelig gode nyheder for dem, som er blevet ramt af disse gremlins, hvilket October 2018 Update må siges at have døjet en del med, ikke mindst det store filsletnings-problem , som faktisk fik Microsoft til at sætte udrulningen af opgraderingen på pause .

Hvis du har oplevet problemer af nogen art med det seneste udvalg af features for Windows 10 , så sørg for at tjekke vores guide til, hvordan du fikser Windows 10 October 2018 Update-problemer .