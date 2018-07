Varemerkesøknader peker mot en fremtidig GameCube Classic Mini

Nintendo har tjent store penger på de enormt populære miniversjonene av sine gamle konsoller, og nå kan det se ut som de har planer om å slippe en GameCube Classic mini også.

Ifølge nettstedet Japanese Nintendo har selskapet søkt om tre nye GameCube-varemerkeregistreringer i Japan, og alle tre gjelder «videospillprogrammer» og «videospillmaskiner». Registreringene skal altså spesifikt gjelde videospill og ikke andre typer merkevareprodukter, og det tyder på at dette ikke gjelder T-skjorter eller andre nostalgieffekter men heller en fungerende konsoll.

Hvis varemerkeregistreringene fører til en faktisk GameCube Classic Edition, ser vi for oss at både «Super Smash Bros Melee», «Luigi´s Mansion», «Pikmin», «Super Mario Sunshine», «The Legend of Zelda: The Wind Waker» og «Metroid Prime» kan følge med. I tillegg finnes det en lang rekke spill fra tredjeparts studioer som «Beyond Good and Evil», «Soulcalibur II», «Skies of Arcadia», Viewtiful Joe» og «Resident Evil 4» som alle gjorde stor suksess på den originale GameCube.

En GameCube Classic Mini virker jo også svært sannsynlig etter den enorme suksessen vi har sett med miniutgavene av Nintendo- og Super Nintendo-konsollene.

Samtidig skal vi ikke glemme at vi fortsatt ikke har sett en miniutgave av Nintendo 64 ennå, og det er allerede kjent at Nintendo leverte europeiske varemerkeregistreringer for N64 Mini i fjor og tilsvarende japanske registreringer i mai i år. Dermed er det svært sannsynlig at vi vil se den i butikkene først.

Kilde: Hot Hardware