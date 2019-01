TicWatch E2 og TicWatch S2 er klare for en svømmetur

Både TicWatch E og TicWatch S er å finne på vår liste over de beste smartklokkene på markedet, og nå har Mobvoi annonsert at de får hver sin oppfølger i form av TicWatch E2 og TicWatch S2.

De to klokkene har mye til felles med forgjengerne, men en viktig nyhet er at de begge er vanntette så du kan ta dem med på svømmetur.

Klare for vannet

Faktisk skal de begge tåle å bli med ned på 50 meter så de burde passe fint til å spore svømmingen din i et basseng, men det understrekes samtidig at de ikke er designet for bruk til dykking.

De er begge også utstyrt med et eget svømmesporingsprogram så du kan følge fremgangen din mens du trener.

Begge de to klokkene har også omtrent de samme spesifikasjonene, og hovedforskjellen ligger i designet du ser nedenfor. E-en i E2-navnet står for «Express», mens S-en i S2 står for «Sport».

Image 1 of 6 TicWatch S2 Image 2 of 6 TicWatch S2 Image 3 of 6 TicWatch S2 Image 4 of 6 TicWatch E2 Image 5 of 6 TicWatch E2 Image 6 of 6 TicWatch E2

Klokkehusene er laget i polykarbonat og begge blir tilgjengelig i sort, mens en hvit utgave av S2 også skal bli tilgjengelig senere i 2019. De er begge utstyrt med silikonreimer på 22 mm, og det burde være mulig å bytte dem ut med andre reimer om du ønsker det.

Begge klokkene kjører Wear OS og er utstyrt med Qualcomm Snapdragon Wear 2100-brikker. Det er ikke den nyeste og sprekeste prosessoren på markedet slik vi har sett i Fossil Sport og Montblanc Summit 2, men de burde likevel fungere godt i disse klokkene.

Mobvoi hevder også at batteritiden skal være forbedret med 30 prosent, og du burde oppleve at den holder i 1-2 dager mellom hver lading. Vår testing ga oss rundt en dag med hver av de opprinnelige modellene, så vi håper at den neste generasjonen vil strekke seg nærmere to dager.

Hver av klokkene har en AMOLED-skjerm på 1,39 tommer med en oppløsning på 400 x 400 piksler, og de er begge utstyrt med pulsmåler på baksiden og innebygget GPS.

Mobvoi har foreløpig ikke gått ut med verken lanseringsdato eller pris på de to klokkene.

Lanseringsprisen til TicWatch E lå på 1790 kr mens TicWatch S gikk for 2190 kr, og vi forventer at de nye klokkene vil lanseres med tilsvarende priser.