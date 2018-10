Super Smash Bros Ultimaten ottelijavalikoima saattoi vuotaa ennen aikojaan

Nintendon odotettu taistelupelisarjan jatko, Super Smash Bros Ultimate, on kerännyt jo fanien kiinnostuksen lupaamalla sisällyttää peliin kaikki pelisarjan aiemmat ottelijat. Mutta joukkoon näyttäisi mahtuvan näiden rinnalle muutama uusi vuotanut hahmo, jos Snapchat-tarinaan on uskominen.

Hieman utuinen kuva on huhujen mukaan Nintendon eurooppalaisen jakelijan markkinointiosaston henkilökunnan ottama, ja se poistettiin välittömästi Snapchatista tapahtuneen jälkeen. Sitä ennen nopeimmat käyttäjät ennättivät jakaa sen kuitenkin Discordissa ja 4Chanissa.

Vuoto vai vakuuttava väärennös?

Kuvassa näkyy kaikki Super Smash Bros Ultimaten taistelijat, joihin lukeutuvat myös julkistamattomat ottelijat, kuten Shadow the Hedgehog, Street Fighterin Ken, Raren rakastettu Banjo-Kazooie ja vähemmän tunnetun Super Mario RPG: Legend of the Seven Starsin Geno.

Myös Golden Sunin Isaac, Mach Riderin nimikkohahmo, Xenobladen KOS-MOS ja Rhythm Heavenin Chorus Kids näyttäisi liittyvän joukkoon.

Koko jengi koossa

Nintendo on julkistanut hiljalleen tulevan taistelupelin ottelijoita, joihin lukeutuu muun muassa faneja miellyttäneitä yllätyksiä kuten Metroidin avaruusmerirosvo Ridley sekä Donkey Kong Countryn King K. Rule.

Shadow the Hedgehog on vähemmän yllätyksellisempi vaihtoehto, sillä se käyttää periaatteessa samaa liikesarjaa Sonicin kanssa ja on siten vain kosmeettinen lisä kokoonpanoon. Genoa ja Banjo-Kazooieta fanit ovat sen sijaan kaivanneet jo vuosia, joten heidän saapuminen viimein valikoimaan tuntuu jo hieman epätodelta.

Olemme melko luottavaisia vuodon suhteen, sillä kuvan markkinointimateriaali on onnistuttu johtamaan Marina PLV:hen, joka valmistaa vastaavia mainosmateriaaleja eri yhtiöille. Nintendo ei ole kuitenkaan kommentoinut vuotoa virallisesti, joten kaikki on vielä mahdollista.

Super Smash Bros Ultimate julkaistaan Nintendo Switchille 7. joulukuuta.