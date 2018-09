Suosittujen käyttäjien täytyy jatkossa todistaa henkilöllisyytensä Instagramissa

Facebookin taistelu valekäyttäjiä vastaan on tähän saakka käyty pääasiassa Facebookissa, mutta nyt yritys ilmoitti tuovansa muutaman turvaominaisuuden myös Instagramiin.

Tiedotteessa paljastetaan kolme uutta strategiaa, jotka auttavat kitkemään valekäyttäjiä ja välttämään identiteettivarkauksia. Yhtiö haluaa muun muassa varmentaa suosittujen käyttäjien henkilöllisyyden ja parantaa palveluun kirjautumista kaksivaiheisen todennuksen avulla.

Arvaa kuka?

Jatkossa suosittujen käyttäjien profiilista löytyy kohta "about this account" (tietoja käyttäjästä). Sieltä löytyvien tietojen perusteella seuraajien on helpompi arvioida käyttäjän aitoutta.

Instagramin tiedotteen mukaan tiedoista näkee muun muassa milloin käyttäjä on liittynyt Instagramiin, mistä maassa käyttäjä on, ketä yhteisiä seuraajia teillä on, onko käyttäjä vaihtanut nimeään viimeisen vuoden aikana ja onko hänellä käynnissä jotakin mainoskampanjoita.

[Kuvan lähde: Instagram]

Kaikkien vahvistettujen Instgram-käyttäjien profiileissa on jo aiemmin ollut sininen tarkistusmerkki, mutta muutoksen jälkeinen tekninen ratkaisu on yhä lähempänä Twitteriä, sillä jatkossa Instagramin asetuksista löytyy selkeämpi lomake varmennukselle.

Lomakkeelle tulee täyttää Instagram-tilin nimi, käyttäjän oikea nimi ja henkilöllisyystodistus. Käyttäjän tulee myös suostua Instagramin käyttöehtoihin ja yhteisösääntöihin saadakseen vahvistettua tilinsä.

[Kuvan lähde: Instagram]

Virallisen tilin hakeminen ei tietenkään automaattisesti tarkoita, että saisit sitä. Instagram käy läpi jokaisen hakemuksen varmistaakseen käyttäjän "aitouden, ainutlaatuisuuden, tunnettavuuden ja [hakemuksen] oikeellisuuden". Käyttäjät saavat päätöksen ilmoituksena, kun Instagram on käsitellyt hakemuksen.

Kaksivaiheinen varmennus on parempi kuin pelkkä salasana

Instagram on tukenut tekstiviestien avulla toimivaa kaksivaiheista varmennusta jo pitkään, mutta palvelu sallii pian myös kolmannen osapuolen tunnistautumissovellukset. Ominaisuus tulee löytymään Instagramin asetuksista.

[Kuvan lähde: Instagram]

Käyttäjät pystyvät tulevaisuudessa käyttämään esimerkiksi LastPassin tai Dashlanen kaltaisia tunnistautumissovelluksia salasanansa varmentamiseen. Kyseiset keinot ovat huomattavasti turvallisempia kuin pelkkä tekstiviestillä lähetettävä varmennusnumero.

Uusille ominaisuuksille ei ole tiedossa mitään varsinaista julkaisupäivää, mutta Instgaram kertoi tiedotteessaan, että se on jo alkanut jakamaan uutta päivitystä osalle käyttäjistään. Kaikkien käyttäjien pitäisi saada uusimmat toiminnot käyttöönsä lähiviikkojen aikana.