Samsung’s hemmelige IFA-annoncering er et 8K QLED TV

Som beskrevet på det massive billboard udenfor messe-centret i Berlin, har Samsung opfyldt deres løfte om at præsentere et 8K QLED TV på IFA . Det hedder Q900 og vil være tilgængeligt i starten af oktober i år.

I USA vil Q900 have en 85”-skærm, mens resten af verden kan vælge mellem varianter på 65”, 75” og 82”, ud over det store 85”-uhyre.

Alle Q900 TV vil være drevet af Samsungs nye 8K Quantum Processor med Full Array Elite Local Dimming – svarende til det vi så hos Samsung Q9FN tidligere på året – med nogenlunde samme antal lysdæmpnings-zoner.

Til at danne 8K-billeder ud fra video som ikke er i 8K, vil Samsung bruge kunstig intelligens til at skabe algoritmer, som genkender mønstre, former og objekter for at tilføje de manglende detaljer så præcist som muligt. Til at gøre dette, vil Samsung benytte en enorm billeddatabase, som konstant vil opdatere sig selv, efterhånden som den lærer at genkende nye objekter. Databasen vil stille sin viden til rådighed for de enkelte Q900 TV med hyppige mellemrum, for at sikre at TV-apparaterne altid har den seneste og bedste teknologi til opskalering.

Samsung gjorde det klart, at alt indhold vil gå igennem opskalerings-processen, hvilket er interessante oplysninger for gamere med 4K-konsoller som Xbox One X og PS4 Pro – systemer, der er i stand til at gengive både ægte og opskaleret 4K-opløsning.

Højere HDR til dit endnu mere Ultra UHD TV

Samsung afslørede ikke alle specifikationer for det kommende TV, men kom dog en meget spændende oplysning i forhold til skærmens maksimale lysstyrke – som ifølge repræsentanter ligger i nærheden af 4.000 nits.

Det, sammen med understøttelse af HDR10+ vil gøre Q900 til et af de bedste HDR-TV på markedet, selv om skærmen ikke helt når op på de samme sorte niveauer som LG’s nyligt afslørede 8K OLED TV .

Ligesom resten af Samsungs QLED TV-serie vil Q900 have Bixby og SmartThings -integration, såvel som Ambient Mode og Samsungs eget One Connect usynlige kabel, som bærer strøm og videosignal fra deres One Connect Box til selve TV’et.

Samsung har endnu ikke nævnt prisen på TV’et, men siger at den vil blive annonceret, når vi kommer tættere på den endelige lancering i oktober måned.