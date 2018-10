Samsung jobber definitivt med en foldbar skjerm for bærbare

Under et arrangement i Sør Korea tidligere denne uken så avslørte Samsung at de jobber med fleksible skjermer for laptoper. Og om du er en av de som ser frem til å få fingrene i en «brettbar» Samsung Galaxy X (som visstnok skal lanseres allerede i november) så vil nok dette være gode nyheter.

– Som med foldbare smarttelefoner samarbeider Samsung med skjerm-produsenter for å utvikle bærbare datamaskiner med sammenleggbare skjermer som ikke bare vil kunne brettes inn og ut, men som vil skape ny verdi og brukeropplevelse, blant annet i takt med de skiftende markedstrender for bærbare datamaskiner, uttalte Lee Min Cheol – visepresidenten for markedsføring i Samsung ifølge The Korean Herald .

En ny æra innen bærbare datamaskiner

Skjermer i laptoper som kan foldes kan markere inngangen i en helt ny fase i utviklingen av blant annet 2-i-1 laptoper, disse er nå avhengig av hengsler som kan rotere 360 grader. Utfordringen med det designet har alltid vært tastaturet, som blir i veien for fingrene når du holder enheten i en som et nettbrett.

Skjermer som kan foldes og bøyes kan drive en helt ny design for 2-i-1 bærbare, og vi kan komme til å se flere modeller bestående kun av skjerm med tastaturer like de vi nå ser i nettbrett som iPad. Se for deg Lenovo Yoga Book C930 , med en eneste stor skjerm.

Samsung har ikke kommet med noe mer informasjon om sine planer eller hvilke selskaper de jobber sammen med, men vi blir ikke overrasket over å se en helt ny type laptop innen de neste årene.

