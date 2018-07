Samsung Galaxy X kan få et buet batteri på op til 6.000 mAh

En foldbar telefon kræver mere end bare en fleksibel skærm, da det også kan være nødvendigt, at nogle af de indvendige komponenter bliver buede - hvilket nok er en af grundene til, at vi ikke har set én endnu. Det lyder dog til, at Samsung er kommet tæt på, idet firmaet tilsyneladende har skabt et buet batteri, der egner sig til en foldbar telefon.

Vi siger “egner sig”, fordi Samsung SDI allerede lavede et buet batteri for fire år siden, men det havde kun en kapacitet på 210 mAh. Nu har de imidlertid skabt et, der kan være på mellem 3.000 mAh and 6.000 mAh – og det skal bruges i den foldbare Samsung Galaxy X, ifølge ITHome, som citerer branchekilder.

Batterierne i den øverste ende af skalaen vil nå langt højere op end de fleste smartphone-batterier, men Samsung Galaxy X har ganske givet også brug for det, da telefonen nok får en skærm på omkring 7,3 tommer, hvilket nærmest gør den til en lille tablet, når den er fuldt udfoldet.

Et buet Samsung SDI-batteri. Foto: ITHome

Kommer snart... måske

Derudover er der ikke dukket nye informationer op om Galaxy X, men ifølge andre nylige rygter, så er ventetiden angiveligt snart er ovre. Kilder siger nemlig, at telefonen nok går i masseproduktion senere på året og lander på butikshylderne i starten af 2019.

Det tyder på, at det kunne blive omtrent samtidig med Samsung Galaxy S10.

Men lad være med at blive overrasket, hvis der opstår flere forsinkelser, for der har trods alt verseret rygter om telefonen nu i årevis. Og når den bliver lanceret, bliver det næppe til en særligt attraktiv pris, da en analytiker hævder, at den kommer til at koste omkring 11.850 kroner.

Via GSMArena