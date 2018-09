Samsung Galaxy S10 kan få banebrytende fingeravtrykkleser i skjermen

Det har gått mange rykter om at Samsung Galaxy S10 vil ha en fingeravtrykkleser i skjermen, og en ny rapport antyder nå at det kan være den mest avanserte vi har sett i en telefon hittil.

Ifølge ETNews melder Taiwan Economic Daily at Samsung vil sette en tredje generasjon Qualcomm ultralydskanner i Galaxy S10.

Vi har allerede hørt rykter om at Samsung ville bruke en slik skanner og ultralydsskanning er som kjent bedre enn optisk (som enkelte skjermskannere bruker), siden den kan kartlegge et 3D-bilde av fingeren i stedet for 2D. Det som er nytt i disse ryktene, er at det kan være snakk om en tredjegenerasjons skanner.

Dette vil være første gang denne generasjonen av Qualcomms skanner blir brukt i telefoner til forbrukere, og de nøyaktige forbedringene i denne versjonen er foreløpig ukjente.

Bedre enn noensinne

For eksempel kunne andre generasjon av skanneren lese gjennom glass som var opptil 800 mikrometer tykt, og det var en kraftig forbedring opp fra 300 mikron med første generasjon. Den neste generasjonen vil altså trolig virke gjennom enda tykkere glass, noe som igjen kan bety at Samsung ikke trenger å gå på akkord med kvaliteten eller holdbarheten til Galaxy S10-skjermen for å dra nytte av den nye fingeravtrykkleseren.

Det kan være at Qualcomm kommer med flere oppgraderinger også, men selv om de ikke gjør det så inneholder tidligere versjoner av Qualcomms skanner uansett en lang rekke funksjoner, inkludert skanning av avtrykk når skjermen er våt, samt å kunne lese av blodstrøm og puls. Dette kan gjøre det mulig for Samsung å inkludere helsefunksjoner i den nye telefonen via skjermen.

Dette er bare rykter, men om Samsung faktisk nå bygger en fingeravtrykkleser av denne typen inn i skjermen, så kan det være at Samsung Galaxy S10 blir telefonen som får slike fingeravtrykklesere til å ta av. Og det er ikke til å stikke under en stol at det ville være et bra salgsargument for telefonen i seg selv,

Kilde: Phone Arena