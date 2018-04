Rød iPhone 8 og iPhone 8 Plus kan bli annonsert i dag

I skrivende stund kan man kun få iPhone 8 og iPhone 8 Plus i sølv, gull og stellargrå, men det later til at Apple er i ferd med å legge til en fjerde farge. Det ryktes om en rød versjon som antageligvis blir annonsert i dag (mandag, 9. april).

Dette ifølge et notat som ble spredd internt i Virgin Mobile, men som MacRumors har fått tak i.

Mer spesifikt er det snakk om en spesialutgave ved navn (PRODUCT)RED. Et fargevalg vi har sett tidligere fra Apple. iPhone 7 fikk samme behandling i fjor, så vi regner med at iPhone 8 får en like frisk rødfarge denne gangen.

En andel av salgsinntektene regner man med vil gå til den humanitære organisasjonen (RED), og dets AIDS-prosjekt.

Rett rundt hjørnet

Ifølge ovennevnte notat vil denne røde utgaven av iPhone 8 bli lagt til i Virgin Mobiles sortiment umiddelbart etter den blir annonsert, så det er en viss mulighet for at den blir tilgjengelig for forhåndsbestilling i løpet av noen få timer. Det er dog fortsatt uklart hvor lenge vi må vente på å få telefonene i hende.



Man har heller ingen informasjon vedrørende pris, men vi forventer at den holder seg på samme nivå som de eksisterende fargene, siden det ikke er ventet noen forandringer på selve telefonen, kun fargen.

Selv om denne informasjonen ikke er blitt bekreftet, så er det gode grunner til å tro at dette stemmer. Det har gått rykter om en rød versjon av iPhone 8 tidligere, og Apple-korrespondent Mark Gurman tvitret for ikke så lenge siden at lanseringen av denne røde utgaven ville finne sted nå denne uken.

Pussig nok nevner ikke notatet en rød versjon av iPhone X, ei heller en gullfarget variant. Sistnevnte har det svirret rykter rundt tidligere, og det har til og med versert bilder av utgaven.

Det kan derfor hende at vi må vente lenge på et slikt fargevalg, om det i det hele tatt er på vei, hvilket er synd, siden de eneste nåværende fargevalgene på Apples toppmodell er sølv og stellargrå.