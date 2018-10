Problemer med oktoberoppdateringen til Windows 10 har nå blitt fikset

Microsoft har fikset et par problemer som fulgte med i oktober 2018-oppdateringen, der et av de var vanskeligheter med en Intel-lyddriver, mens et annet var den noe skumlere blåskjerm-feilen som oppstod hos enkelte HP-maskiner.

HP-problemet var knyttet til en tastatur-driver, hvilket var årsak til at den fryktede blåskjermen dukket opp. Noen av PC-ene involvert sluttet å respondere, eller nektet å starte, som vi skrev om for en tid tilbake. Dette spesifikke problemet stammet fra en kumulativ oppdatering relatert til oktober-oppdateringen, fremfor oppdateringen i seg selv (og fantes også i april 2018-oppdateringen).

Som Wccftech skriver, har blåskjermproblemet blitt eliminert av en programvareoppdatering sendt ut via Windows Update, hvilket betyr at den antageligvis allerede automatisk har blitt installert på din maskin.

Hvis det ikke er tilfellet er det alltids mulig å installere den manuelt ved å gå hit. Merk at man er nødt til å starte PC-en på nytt for at oppdateringen skal ha noen effekt.

Audioaggresjon

Når det gjelder lydproblemene knyttet til Intel skal årsaken være en driver som ikke fungerer som den skal, laget av prosessorgiganten. Denne skal så ha blitt feilaktig distribuert av Windows Update, hvilket førte til at lyden sluttet å fungere på enkelte PC-er.

Microsoft har nå kommet med en ny oppdatering som skal fikse dette problemet, og i likhet med ovennevnte problem skal denne programvareoppdateringen automatisk ha blitt sendt til din maskin via Windows Update.

Dette er selvsagt gode nyheter for de som har kranglet med maskinene sine i det siste, hvilket dessverre har vært en del, siden dette ikke er de eneste problemene knyttet til Microsofts oktober 2018-oppdatering. Blant annet inkluderer dette et røslig filslettingsproblem som faktisk gjorde at Microsoft satte hele oppdateringen på vent.

Hvis du har slitt med nyere funksjonalitet i Windows 10, sjekk vår guide til hvordan man fikser problemer med oktober 2018-oppdateringen til Windows 10.