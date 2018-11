PlayerUnknown's Battlegrounds kommer äntligen till PS4 i december

När det lämnade Xbox Ones Game Preview-program i september, släpptes PlayerUnknown's Battlegrounds med en mängd konsolexklusiva erbjudanden, som bland annat konsolpaket, trådlösa kontroller för Xbox One och en ny karta.

Hajpen har sedan dess försvunnit något på grund av populariteten i andra Battle Royale-titlar som Fortnite, men nu kan den entusiasmen få nytt liv när spelet släpps till PS4 nästa månad.

Ryktet om att PUBG skulle släppas till PS4 nämndes först av Korean Rating Board i en oavsiktlig läcka under september. Nu har ett nytt inlägg på datorspelsforumet ResetEra laddat upp påstådda bilder av spelet från en PlayStation-server som kommer att gå live på PlayStation Network.

Även om varken Sony eller PUBG har bekräftat nyheten om att spelet kommer att släppas till PS4 nästa månad, hade det känts vettigt om spelets exklusivitet skulle avslutas ett år efter dagen då det lanserades på Xbox One (det inkluderar tiden spelet var i early acces).

Om PUBG skulle släppas till PlayStation-konsoler, hade det varit en vinst för Sony och en liten förlust för Microsoft som inte har det bästa utbudet av exklusiva titlar.

Det är dock inte bara dåliga nyheter för spelare på Xbox. Microsoft har nämligen hintat på Twitter om att de har några stora nyheter för PUBG under deras X018-evenemang i Mexico City den 10 november - eventuellt en ny karta eller ett nytt spelläge.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Tune in to #X018 at 3 PM CT November 10 for:🐔Big #PUBG news🏹The Forge expansion for Shadow of the #TombRaider🧟#StateofDecay2 updates👀And more exclusive lookshttps://t.co/II5cAODlxn pic.twitter.com/7P0csGpVbaNovember 5, 2018