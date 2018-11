PlayerUnknowns Battlegrounds er endelig klar til PS4 i december

Da PUBG forlod Xbox Ones Game Preview-program tilbage i september, var det den bombastiske lancering, man kunne forvente af et eksklusivt spil, der kom med konsol-bundles, Xbox One Wireless Controllers og et nyt kort.

Siden da har begejstringen lagt sig en del, da vi efterfølgende har fået andre battle royale games som Fortnite. Nu stiger spilfeberen så måske igen nu, hvor PUBG tilsyneladende kommer til PS4 i næste måned.

Vi hørte de første rygter om PS4-udgivelsen tilbage i september, da nyheden blev lækket på Korean Ratings Board. Og nu ser vi så et nyt indlæg på videogame-forummet ResetEra. Her er der billeder fra en Playstationserver med spillet sat til at gå live på PlayStation Network.

Mens hverken Sony eller PUBG Corp har bekræftet nyheden om, at spillet kommer til PS4 i næste måned, så giver det kun fornuft, at spillets platforms-eksklusivitet udløber et år efter lanceringen til Xbox One. (Det er selvfølgelig inklusive den tid, spillet var tidligt til rådighed.)

Kommer PUBG nu til PlayStation-konsollen, er det en sejr for Sony, og et mindre tab for Microsoft, som ikke har de bedste resultater med eksklusive titler.

Det står dog ikke helt galt til for Xbox-gamere. Microsoft har teaset på Twitter, at de har nogle store nyheder om PUBG på deres X018 keynote-begivenhed, der finder sted i Mexico City den 10. november. Der er muligvis tale om et nyt kort eller et game mode.

Tune in to #X018 at 3 PM CT November 10 for:🐔Big #PUBG news🏹The Forge expansion for Shadow of the #TombRaider🧟#StateofDecay2 updates👀And more exclusive lookshttps://t.co/II5cAODlxn pic.twitter.com/7P0csGpVbaNovember 5, 2018

Via Eurogamer