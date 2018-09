Pixel 3-lancering tippet til at finde sted den 9. oktober i New York

Vi har i den senere tid kunnet se en strøm af lækkede oplysninger om de kommende Pixel 3 og Pixel 3 XL -telefoner fra Google, men indtil nu har datoen for selve lancering været et mysterium. Det mysterium er nu muligvis blevet løst, takket være nogle af dem der faktisk ved noget om sagen, og som nu har givet Bloomberg et tip .

Ifølge Bloombergs kilder har Google planlagt en event torsdag den 9. oktober, hvor de vil fremvise deres nye telefoner – såvel som (måske) et Pixel Watch og en ny Pixelbook . Hvis du er fan af Google's hardware, vil vi derfor anbefale, at du begynder at spare op nu, og markerer datoen i din kalender.

Dette modsiger et tidligere rygte , der antydede at telefonen ville komme på markedet i oktober – ligesom de oprindelige Pixel- og Pixel 2-telefoner før dem – men i betragtning af Bloombergs evne til at forudsige den slags, vil vi mene, at datoen den 9. oktober er den mest sandsynlige lige nu.

iPhones derefter Pixels

Der er selvfølgelig ikke noget, der er afgjort, før det er officielt annonceret af Google – firmaet havde ingen kommentarer i forhold til Bloombergs rapport, men det er nu næsten sikkert, at Pixel 3-telefonerne vil blive præsenteret i den første uge af oktober.

Ikke at Google vil være i stand til at levere mange overraskelser, især ikke for Pixel 3 XL: vi har set lækkede billeder af telefonen fra alle vinkler, sammen med detaljer om forbedringer i specifikationerne, inklusive et opgraderet front-kamera . Såvel som de sædvanlige forbedringer af ydeevnen, kan vi også sige med garanti, at telefonerne vil køre Android 9 Pie ved lanceringen.