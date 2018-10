Pass deg for falske nedlastinger av «Fortnite» for Android

«Fortnite for Android» er rett rundt hjørnet, men måten Epic Games har valgt å distribuere spillet på kan gjøre spillere sårbare for sikkerhetsangrep. Ifølge Gamerant har det allerede ført til at svindlere har begynt å lure spillere til å laste ned falske filer.

Google Play-butikken inneholder en rekke sikkerhetstiltak som er ment å beskytte brukere mot falske nedlastinger. Samtidig tillater Android deg å laste ned apper fra tredjepartskilder, forutsatt at du er villig til å omgå Googles beskyttende tiltak.

I og med at Google tar 30 prosent av alle salg i Google Play-butikken, har Epic valgt å dra nytte av denne åpenheten i Android-plattformen og slipper spillet uavhengig av den vanlige app-butikken. Dermed må du laste ned og installere spillet selv, men det krever samtidig at du selv tar ansvar for at filen du laster ned er ekte.

Svindel Royale

Dette har svindlere begynt å dra nytte av, ved å tilby falske APK-filer som utgir seg for å være ekte «Fortnite»-installasjonsfiler.

Noen av YouTube-videoene som reklamerer for slike nedlastinger har allerede fått flere hundretusen visninger, og det tyder på at spillere har problemer med å se forskjell på Epics egen markedsføring og den falske informasjonen fra angripere.

Epic har advart brukere mot slike svindelforsøk, men det er umulig for dem å kontrollere hver eneste tredjepartsnedlasting slik Google Play gjør. Derfor må du være forsiktig så du ikke blir utsatt for ondsinnet programvare.

Husk at spillet ennå ikke er utgitt offisielt, og at filer som flyter rundt på nettet nå enten er falske eller eventuelt lekkede filer som kan være tuklet med. Det tryggeste er nok uansett å vente til spillet blir slippet. Skal vi tro rykter som dukket opp for noen dager siden, er det uansett lite sannsynlig at «Fortnite» for Android vil fungere på noe annet enn Galaxy Note 9 og Tab S4 med det første.

«Fortnite» er allerede tilgjengelig for PC, Xbox One, Nintendo Switch, PS4 og iOS, og det er ventet at spillet slippes for Android i løpet av de kommende ukene.