P20 Pro er en av fire Huawei-telefoner som er tatt i test-juks

Det var nettstedet AnandTech som tidligere denne uken annonserte at de hadde avdekket at Huaweis P20 pyntet på tallene sine med uærlige metoder i grafikkytelse i testene til 3DMark. I etterkant har resultatene til P20 blitt fjernet fra den offisielle 3DMark-siden, sammen med tre andre modeller fra Huawei.

UL Benchmarks er selskapet som står bak den anerkjente og populære ytelsestesten 3DMark, og de leverer testprogrammer for både mobil og PC med henholdsvis 3DMark, PCMark og VRMark. Selskapet har kommet med en egen uttalelse om hvorfor de fjernet telefonene fra sine lister, og der hevder de at de kjørte sine egne tester som bekreftet funnene til AnandTech.

Modellene som er fjernet fra nettstedet er Huawei P20 Pro, Huawei P20, Huawei Nova 3 og Honor Play (en merkevare tilknyttet Huawei).

UL har avdekket at Huawei hadde lagt inn en skjult ytelsesmodus som kun ble aktivert når enheten oppdaget at 3DMark kjørte. Modusen deaktiverer telefonens vanlige restriksjoner på batteri og varmeregulering, for å gi mest mulig ytelse under testen.

Huaweis flaggskip, P20

Når UL sammenlignet den offentlige versjonen av 3DMark på telefonene fra Huawei med deres egne interne verktøy, så fant de at ytelsesmodusen økte testresultatet med opptil 47 prosent. At telefonene har en ytelsesmodus er i seg selv ikke juks, men ifølge ULs regler for bruk av deres ytelsestester så skal slike moduser være deaktivert når testen kjøres.

Huawei på sin side har besvart anklagene med at de «jobber med å gjøre ytelsesmodus tilgjengelig for sine brukere så de kan benytte all tilgjengelig kraft i telefonen når de trenger det».

Det er uklart hvorvidt eiere av P20 eller de andre påvirkede modellene ville ha sett noen slik modus lansert om ikke Huawei hadde blitt tatt med buksene nede. Et annet aspekt er hva en slik modus vil gjøre med telefonen på lang sikt – det er en grunn til at telefonene har en innebygget beskyttelse for å begrense batteribruk og varmeutvikling.