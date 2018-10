Overgang til sommertid får angiveligt Apple Watch 4 til at gå ned

Overgangen fra vintertid til sommertid – og omvendt – forløber ikke altid helt gnidningsfrit, og det ser i hvert fald ud til, at Apple Watch 4 har svært ved at håndtere situationen. Nærmere bestemt, så har en af de såkaldte komplikationer på den nye Infograph-urskive problemer med at springe en time frem, når overgangen sker.

Det er ifølge 9to5Mac brugere i Australien, der er stødt på problemet i forbindelse med deres nylige overgang til sommertid. De pågældende Apple Watch 4-brugere har oplevet, at Activity-komplikationen får uret til at sidde fast i et uendeligt genstarts-loop. Uret går ned og genstarter om og om igen, når det forsøger at loade komplikationen – og den onde cirkel fortsætter, indtil batteriet er helt fladt.

Det ser ud til, at problemet kan løses ved at skifte til en anden urskive i iPhone-app'en, i det mindste i nogle tilfælde. Vi formoder, at problemet løser sig selv, når døgnet igen har 24 timer i stedet for de 23 det har, mens man er ved at skifte til sommertid.

Der er tale om en helt ny bug, som endnu ikke er officielt bekræftet af Apple selv. Men selskabet når formentlig at rette fejlen med en ny opdatering til uret, inden vi går over til vintertid i slutningen af oktober herhjemme.

Skulle du hænde at blive ramt af fejlen, kan du som nævnt prøve at skifte urskive via din iPhone. Ifølge en Reddit-tråd om problemet kan det muligvis også hjælpe at lave en tvungen genstart af uret.

Vi skal nok holde dig opdateret, hvis problemet varer ved, eller hvis Apple kommer med en officiel meddelelse om sagen. Og forhåbentlig kommer der snart en nem løsning på problemet – for fraset den nye bug, er Apple Watch 4 et imponerende smartwatch.