Onlinebrugere af Nintendo Switch får måske snart adgang til SNES-spil

Brugere af Nintendo Switch Online , får på platformen adgang til online multiplayer samtidig med at de kan benytte en emulator til firmaets første konsol – NES (Nintendo Entertainment System).

Twitter-brugeren Kapu har med sit falkeblik spottet nogle gemte spor i koden til Nintendo Switch Online, som afslører en liste med 22 SNES-spil (Super Nintendo Entertainment System), som Kapu forventer vil blive tilgængelig på tjenesten og tilføjes til de 20 NES-spil som brugerne allerede har adgang til.

Listen indeholder klassiske titler såsom Super Mario Kart, Legend of Zelda: Link to the Past, Yoshi’s Island, Star Fox, F-ZERO, Super Metroid og mere, og kan hvis den er troværdig, hjælpe med at øge populariteten af onlinetjenesten betragteligt.

I was finally able to look around NES Online's strings a bit myself and noticed the sheer amount of SNES games planned.Here's a list for you folks out there:#NintendoSwitchJanuary 13, 2019