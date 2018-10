Nogle Apple Watches dør, når de opdateres til den nye watchOS 5.1

OPDATERING: Apple har nu fjernet watchOS 5.1-opdateringen, men hvis du har downloadet den og endnu ikke har installeret den, anbefaler vi, at du venter, indtil den bliver patched.

Efter at have opdateret deres fancy nye Apple-ure til det nyeste operativsystem, watchOS 5.1, rapporterer nogle brugere, at deres smartwatch nærmest er blevet ubrugeligt som andet end et smykke.

Nogle ejere af det nyeste Apple Watch 4 har oplevet, at deres enhed fryser uhjælpeligt fast på skærmen med Apple-logoet, når de forsøger at installere opdateringen - hvilket praktisk talt gør deres ret så dyre smartwatch uanvendeligt.

Apple har tilsyneladende fortalt nogle af deres kunder, at opdateringen kan tage flere timer, men mange brugere har rapporteret, at de har ventet meget længere, uden at der er sket nogen ændring. De ramte brugere har heller ikke kunnet løse problemet ved at genstarte deres Apple Watch eller den parrede iPhone.

For de, der har haft held med at installere opdateringen, introducerer watchOS 5.1 nye emojis og urskiver samt understøttelse af gruppe FaceTime-lydopkald, ligesom nogle mindre fejl er blevet rettet.

Indtil videre er der ikke kommet nogen officiel udmelding fra Apple, men vi har kontaktet dem for at få en udtalelse og vil opdatere denne historie, når vi har flere oplysninger. I mellemtiden anbefaler vi, at du undlader at installere denne opdatering på dit Apple Watch 4, indtil Apple har løst problemet.