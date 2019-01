Nintendo Switch Online -tilaajat saanevat pian pelattavakseen liudan SNES-pelejä

Nintendo Switchin maksullinen verkkopalvelu antaa tilaajilleen mahdollisuuden verkkopeleihin sekä toimivan emulaattorin yhtiön klassisia NES-pelejä varten.

Teräväsilmäinen Twitter-käyttäjä Kapu on löytänyt Nintendo Switch Online -palvelun koodista muutamia viitteitä, jotka listaavat 22 SNES-peliä, joiden Kapu odottaa saapuvan palveluun lähiaikoina siitä jo entuudestaan löytyvän 20 NES-pelin rinnalle.

Listasta löytyy konsolin varhaisia klassikoita, kuten Super Mario Kart, Legend of Zelda: Link to the Past, Yoshi's Island, Star Fox, F-ZERO sekä Super Metroid. Jos nyt paljastuneet pelit pitävät paikkansa, paranee Switchin verkkopalvelun anti huomattavasti tulevaisuudessa.

I was finally able to look around NES Online's strings a bit myself and noticed the sheer amount of SNES games planned.Here's a list for you folks out there:#NintendoSwitchJanuary 13, 2019