Abonnenter av Nintendo Switch Online kan snart få tillgång till SNES-spel

Alla abonnenter av Nintendo Switch Online-tjänsten, kan spela tillsammans på plattformen online och får dessutom tillgång till ett utbud av kompatibla emulatorer av spelföretagets debutkonsol i form av NES (Nintendo Entertainment System).

Nu har den uppmärksamma Twitter-användaren Kapu upptäckt några dolda ledtrådar som dolts inuti koden för Nintendo Switch Online, som listar 22 SNES-titlar (Super Nintendo Entertainment System) som förväntas anlända till tjänsten inom kort och kommer att utöka utbudet av de 20 NES-spelen som redan finns tillgängliga.

Listan består av klassiska titlar som Super Mario Kart, Legend Of Zelda: Link to the Past, Yoshi's Island, Star Fox, F-ZERO, Super Metroid och mer. Om det visar sig stämma kommer det att bidra till att öka värdet av Online-tjänsten betydligt.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

