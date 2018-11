Nintendo løsner grepet om YouTubere som spiller deres spill

Hvis det oppleves som at det finnes flere YouTube-videoer om spillserier som «Red Dead Redemption», «Grand Theft Auto» og «Fortnite» enn det er om «Mario Party», «The Legend of Zelda» og «Pokemon», har det trolig noe å gjøre med Creators Program, et Nintendo-tiltak som gjør at de kan stikke av med opptil 40 prosent av en YouTubers reklameinntekter etter at YouTube har tatt sitt.

Det er et antikvert program som strømmere hater, og det har bidratt til å begrense mengden av Nintendo-fokuserte videoer på YouTube, Twitch, Twitter, Facebook og andre video- og strømmetjenester.

Men ifølge Nintendo skal dette programmet heldigvis avsluttes.

Innen slutten av desember vil ikke lenger Nintendo tvinge innholdsskapere til å registrere seg hos dem, og de vil stå fritt til å publisere Nintendo-basert innhold på YouTube, Twitch, Facebook, NicoNico Live eller Twitter uten at innholdet fjernes.

Nintendo sier de vil etablere noen retningslinjer for hva som er godkjent innhold. Brukerne kan for eksempel ikke bare dumpe timevis med spillopptak på nettet uten kommentarer, men de nye reglene vil minne mer om Sonys og Microsofts.

Nå kan du virkelig leke med kraften

Dette er helt klart spennende nyheter hvis du er en YouTuber som får mesteparten av inntektene dine fra å lage videoer om spillene du spiller, men det har også flere konsekvenser for gamere generelt, ettersom du vil begynne å se mer og mer Nintendo-fokusert innhold på YouTube og Twitch.

Nå har ikke Nintendo spesifikt nevnt hvorfor Creators Program avsluttes, og hvorfor de har valgt å gjøre dette i desember, men vi kan jo bare nevne at den kommende lanseringen av Super Smash Bros. Ultimate planlegges å skje den 7. desember. Kanskje dette har noe med saken å gjøre?

Programmet avvikles gradvis, før det skal stenges helt innen utgangen av desember.