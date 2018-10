Minecraft fjernes fra Apples App Store på grunn av for få spillere

Minecraft er en ekstremt populære tittel på konsoll, PC og mobile enheter, men så langt ser det ikke ut til at Apple TV-brukere har lagt spillet for elsk. Mojang, utvikleren bak Minecraft, sluttet i tillegg å supportere spillet 24. september i år.

Bakgrunnen for dette skal være en begrenset brukergruppe, og begrensede utviklingsressurser. Mojang forklarte i en melding til spillere som eier lisens til Minecraft at Apple TV-versjonen av spillet ikke lenger kom til å motta oppdateringer eller være tilgjengelig for cross-play fra nå av:

«Fra og med mandag 24. september, vil Apple TV-versjonen av Minecraft ikke lenger bli oppdatert eller støttet. Vi er takknemlige til Apple TV-fellesskapet for deres støtte, men vi må omfordele ressurser til plattformene som våre spillere bruker mest. Ikke bekymre deg, du kan fortsette å spille Minecraft på Apple TV, fortsett å bygge i din verden, og markedsplassen din - inkludert Minecoins - vil fortsatt være tilgjengelig. Vi vet imidlertid at denne erfaringen ikke er i tråd med opplevelsen på andre plattformer, så vi vil gi full refusjon på alle kjøp som er gjort i løpet av de siste 90 dagene.»

Nyhetene er nedslående for de av oss som husker Tim Cooks kunngjøring om Apple TV-støtte for spillet i 2016. Men det som muligens er enda verre, er hvordan dette stiller Apple TV som en mikrokonsoll.

Betyr dette «game over» for Apple TV?

I august sirkulerte det rykter om en Apple TV-versjon av Fortnite når det ble oppdaget at det var omtale av tvOS i spillets kode. Dessverre, Epic Games kom raskt ut og avkreftet påstanden, og uttalte at det bare dukket opp for «generell Unreal Engine support».

Etter hvert som flere utviklere forlater, eller verre unngår, Apple TV, kan plattformen vanskelig rettferdiggjøre sin ublu prislapp samtidig som spillerne må gå til andre mikrokonsoller med en mer livlig spillscene. For eksempel var Nvidia Shield vellykket nok til å drive frem en ny versjon i fjor og støtter streaming via sine GameStream og GeForce Now-tjenester.

Når det er sagt, Apple har så langt kanskje ikke fått overbevist spillerene om å hoppe på sin mikrokonsoll-revolusjon, men de kan fortsatt sove godt om natten vel vitende om at de fortsatt har verdens store digitale katalog med mobilspill.