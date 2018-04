Microsofts Project Zanzibar blander digitale og fysiske verdener og skaber et helt nyt univers

Microsoft har i længere tid været i gang med at undersøge, hvordan man kan smelte den fysiske verden sammen med den digitale. Indtil videre har det resulteret i headsets som Hololens og Windows Mixed Reality. Nu har de afsløret Project Zanzibar, som har potentialet til at blive en af de mest banebrydende nyheder længe.

Project Zanzibar er en transportabel måtte, som er udstyret med NFC (nærfeltskommunikation)-funktionalitet – den samme teknologi, som gør det muligt at lave hurtige betalinger i butikker og restauranter ved at føre sit betalingskort eller sin smartphone hen til en betalingsenhed.

Måtten har også en kapacitiv sensor til at registrere multitouch-bevægelser, og kan dermed identificere fysiske objekter, som er placeret på den.

I en blog om projektet, har forskningsteamet forklaret, hvor inspirationen kom fra: “Vi begyndte med en enkelt tanke. Hvad nu, hvis vi kunne udviske grænsen mellem de fysiske og digitale verdener? Hvad nu, hvis man kunne spille og lege med kort og legetøj og klodser, mens man følger begivenhederne på skærmen?”

Image credit: Microsoft

Tid til leg

Bloggen forklarer også potentielle anvendelsesmuligheder for Project Zanzibar, som holdet forestiller sig kunne ændre hele den måde, som vi bruger computere på.

Legetøj, er et godt eksempel på det. Man vil kunne placere sit almindelige legetøj på måtten og ved at forsyne det med et unikt globalt ID, vil man kunne gemme data for hvert objekt.

Selv om det at kombinere fysisk legetøj med NFC-chips og augmenteret virkelighed ikke er noget nyt (de populære eksempler Skylanders, Lego Dimensions og Nintendo’s Amiibo bruger alle forskellige variationer af teknologien), så er det interessante ved Project Zanzibar, at det kan fungere med et hvilket som helst stykke legetøj, og ikke blot de figurer, som er lavet specielt til formålet.

I nogle tests, har man ladet børn lege med legetøj på måtten, hvor de har brugt en tablet med en redigerings-app til at lave stopmotion-videoer.

Som bloggen forklarer: “Project Zanzibar inviterer børn til at bruge deres legetøj i en interaktiv oplevelse, som giver dem mulighed for at bringe dem til live gennem lyd, billeder og special effects. Holdet havde observeret børn bruge timer på at lave stop-action film og dele dem på nettet.”

Måtten kan også registrere, hvor legetøjet er placeret på måtten, og hvis det er i nærheden af andet legetøj, kan systemet køre en dialog mellem legetøj og fortælle en historie mens børnene leger.

Mens nogle mennesker måske vil være bekymrede for, om Project Zanzibar vil afskære børnene fra at bruge deres fantasi, når de leger og i stedet bruge en computer til at lave lyde og special effects, så hævder forskerne, at de har en anderledes vinkel ved at ændre måden, som børn bruger computere på.

Mange børn bruger mere tid på at interagere med en 2D-skærm end ved at lege med fysisk legetøj, og det er noget, som Project Zanzibar gerne vil lave om på.

Som Haiyan Zhang, en af Project Zanzibar-forskerne, siger: “Den fysiske verden er sådan et rigt sted, hvor der er dimensionalitet og materialitet overalt. Vores vision er at tage del i denne rigdom og farve den med den digitale magi. Det er vores håb, at Project Zanzibar er et skridt i den retning.”

Image credit: Microsoft

Hjælp til at lære

Holdet gør også meget ud af at understrege de undervisningsmæssige muligheder ved Project Zanzibar, som er inspireret af Montessori-metoden, som er en teori, der er udviklet i begyndelsen af det 20. århundrede af Maria Montessori, som kiggede på, hvor vigtig fysisk aktivitet er for at hjælpe børn til at lære. “Vi tog udgangspunkt i traditionelle Montessori-øvelser og udvidede dem med digitalt indhold og respons ved hjælp af Project Zanzibar,” fortælles det i bloggen.

Holdet undersøger også muligheden for at skabe en vifte af undervisnings-apps, som indbefatter stavning og kodningslektioner, som bruger fysiske kort og giver børnene mulighed for at bruge naturlige, taktile handlinger til at interagere med de forskellige apps.

Hvordan virker det?

Bloggen kommer også ind på måden, som Project Zanzibar-prototypen virker på, herunder hvordan NFC-teknologien kan registrere objekters position, og hvordan måtten kan rulles sammen, så den er nem at transportere. Den kan også registrere, når objekter er placeret oven på hinanden og i hvilken rækkefølge, hvilket alt sammen er ganske smart.

Objekterne behøver ikke være placeret direkte på måtten, da den kan registrere NFC-objekter fra 30mm over den. Den kan også genkende bevægelser, som er foretaget over måtten, så man for eksempel kan tegne figurer i luften. Måtten sluttes til computeren via USB eller Bluetooth.

Holdet har skrevet en teknisk oversigt, som giver endnu flere oplysninger om projektet.

Det er alt sammen meget spændende, og vi glæder os til at se frugterne af Microsofts arbejde med Project Zanzibar. Hvis det lever op til sit potentiale, vil det virkelig kunne påvirke den måde, som vi – og vores børn – interagerer med computere på.