Microsofts «Project Zanzibar» blander digitale og fysiske verdener, og resultatet er noe virkelig spesielt

Microsoft har lenge prøvd å sammenstille den digitale og den fysiske verden, tidligere med Hololens og Windows Mixed Reality-hodesettene, og nå har de et nytt forsøk på trappene, Project Zanzibar, potensielt det hittil mest spennende.

Project Zanzibar er en portabel matte som innehar NFC-funksjonalitet (near field communication) — den samme teknologien som lar en betale kjapt og effektivt i butikker og restauranter ved å føre smarttelefonen din inntil en betalingsenhet.

Matten har i tillegg en kapasitiv sensor slik at den merker multitouch-berøringer og bevegelser, og dermed kan identifisere ulike fysiske objekter som plasseres oppå den.



I et blogginnlegg som detaljert beskriver prosjektet har forskningsteamet bak matten forklart kimen til arbeidet. «Vi startet med en enkel tanke», begynner de, «hva om vi kunne viske ut grensene mellom det fysiske og det digitale? Hva om du kunne ha det gøy med leketøy, kort og klosser, samtidig som man så hva man gjorde på skjermen?»

Foto: Microsoft

Tid for lek

Blogginnlegget setter også opp noen føringer for hva Project Zanzibar potensielt kan brukes til. Teamet bak ser for seg at dette kan gi drastiske forandringer i hvordan vi interagerer med datamaskiner.

Å leke med leketøy er et eksempel. Vanlige leker kan plasseres på matten og gis unike ID-tall, slik at data kan lagres og knyttes til hvert enkelt objekt.

Selv om det å kombinere fysiske leker og NFC-brikker med AR ikke er noe nytt (Skylanders, LEGO Dimensions og Nintendos Amiibo er alle populære, og bruker variasjoner over samme teknologi), er Project Zanzibar spennende fordi det fungerer med en hvilken som helst vanlig leke, ikke bare spesiallagede (og dyre) figurer.

I tester har barn fått leke med leketøy på matten, samtidig som de også brukte et nettbrett hvor de kunne ta i bruk en filmapp for å lage stop-motion-videoer.

Som blogginnlegget forklarer: «Project Zanzibar lar barn ta med sine egne leker inn i en interaktiv opplevelse, slik at de kan se de levendegjøres gjennom visuelle, lyd- og spesialeffekter. Teamet bak har observert at barn har brukt timevis på å lage stop-motion-actionfilmer som de så har delt online.»

Matten merker seg også hvor leketøyene befinner seg på matten, og ved å vite hvor spesifikke leketøy er, og om de er i nærheten av andre spesifikke leketøy, så kan en historie utspille seg, der de enkelte lekene fremfører sin dialog samtidig som barna bidrar med det fysiske.

Noen vil kanskje være bekymret for at Project Zanzibar vil gjøre at barn slutter å bruke fantasien mens de leker, og istedenfor bruker en datamaskin til å lage lyd- og spesialeffekter. Forskerne bak ser annerledes på det, og mener at dette heller er i ferd med å forandre hvordan barn kommuniserer med datamaskiner.

Mange barn bruker lengre tid foran en 2D-skjerm enn de bruker på å leke med fysiske leker, og det er dette Project Zanzibar prøver å forandre på.

Som Haiyan Zhang, en Project Zanzibar-forsker, sier: «Den fysiske verdenen er rik på opplevelser, den bugner over av dimensjonalitet og materialitet. Vår visjon er å utnytte denne fysiske rikdommen, og fylle den med digital magi. Vi håper Project Zanzibar er et steg i denne retningen.»

Foto: Microsoft

Hjelp til å lære

Teamet bak vil også understreke at Project Zanzibar også representerer muligheter for bedre læring, inspirert av Montessori-metoden, en teori utviklet tidlig på 1900-tallet av Maria Montessori, som tok for seg viktigheten ved fysisk aktivitet i barns evne til å lære seg ting. «Vi tok tradisjonelle Montessori-øvelser for barn og bygget videre på disse ved å ta i bruk digitalt innhold og digital feedback med Project Zanzibar» forklarer blogginnlegget.

Teamet bak har også lyst til å lage en rekke lære-apper, inkludert stave- og programmeringsleksjoner som tar i bruk fysiske kort, og lar barn bruke naturlige og taktile handlinger for å interagere med appene.

Hvordan fungerer det?

Bloggen tar også et dypdykk i nøyaktig hvordan Project Zanzibar-prototypen fungerer, inkludert hvordan NFC-teknologien forstår posisjoneringen av objekter, og hvordan matten kan rulles sammen, og enkelt forflyttes. Den merker seg også om objekter står oppå hverandre, og i hvilken rekkefølge. Ganske fiffig.

Ting trenger ikke å plasseres oppå selve matten, siden den merker NFC-objekter opptil 30 mm unna overflaten. Matten kjenner også igjen fakter og bevegelser gjort over matten. Man kan for eksempel tegne forskjellige former og symboler i luften. Matten koples til en datamaskin ved hjelp av USB eller Bluetooth.

Teamet bak har gitt ut tekniske spesifikasjoner med enda mer informasjon om prosjektet.

Dette er spennende greier, og vi ser frem til å høste det Project Zanzibar sår. Lever det opp til potensialet kan det forandre måten vi — og våre barn — tar i bruk datamaskiner.