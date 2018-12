LG:n taitettavaa puhelinta ei todennäköisesti julkaistakaan alkuvuodesta 2019

Kuulimme tämän vuoden lokakuussa huhuja, joiden perusteella LG julkaisisi ensimmäisen taitettavan puhelimensa jo tammikuussa 2019. Suunnitelmat vaikuttavat nyt kuitenkin muuttuneen.

Alkuperäisen huhun julkaissut hyvämaineinen Twitter-vuotaja Evan Blass kertoi nyt kuitenkin saaneensa tietoonsa, että "todennäköisyys LG:n taitettavan puhelimen julkaisuun CES-messuilla on romahtanut".

Suuri elektroniikkatapahtuma Consumer Electrics Show järjestetään tammikuun 8. päivä Las Vegasissa. Olemme tottuneet näkemään tapahtumassa monia merkittäviä tuotejulkistuksia, joten ajankohta olisi sopinut mainiosti LG:n taitettavan puhelimen lanseeraamiselle.

Täytyy kuitenkin muistaa, että Blassin twiitti on vasta pelkkä huhu, eikä se välttämättä tarkoita puhelimen julkistuksen merkittävää viivästymistä. On myös hyvin mahdollista, että LG onkin päättänyt julkaista puhelimen vasta helmikuussa järjestettävässä Mobile World Congressissa.

The likelihood of LG showing that foldable at CES has plummeted, I'm hearing.December 17, 2018