Lanceringsdato for Huawei P30 bekræftet til 26. marts

Lanceringsdatoen for den kommende Huawei P30 er nu bekræftet til d. 26 marts. Lanceringseventet vil, ligesom sidste års lancering af P20 finde sted i den franske hovedstad, Paris.

Informationen stammer direkte fra Huawei, som via et kort videoklip på Twitter har teaset for afsløringen samt bekræftet, at vi kommer til at se ”Huawei P30-serien” på denne dato.

Vi forventede allerede at se både Huawei P30 og Huawei P30 Pro til firmaets næste store lanceringsevent. Men i en tid hvor Apple introducerer en tredje model til sit sortiment ( iPhone XR ), og Samsung ventes at gøre det samme i morgen d. 20. februar ( Galaxy S10e ), vil det ikke overraske, hvis Huawei følger trop og lancere en tredje P30-model.

Rules were made to be rewritten. Paris, 26.03.2019. #RewriteTheRules #HUAWEIP30 pic.twitter.com/hFzZI3pVYrFebruary 19, 2019

Ny zoom-funktion?

Det korte videoklip afslører ikke meget omkring, hvad vi kan forvente os fra Huaweis nye flagskibe. Et par indzoomede billeder af nogle af de berømte landemærker i Paris kan dog give en indikation og pege på kameraets zoom-funktion.

Huawei har lagt stor vægt på netop kameraets evner under lanceringerne af deres sidste par flagskibstelefoner og vi forventer, at det kinesiske firma holder stilen med P30-serien. Fordi der zoomes ind i videoen, forventer vi at dette er et hint om en ny zoom-funktion.

Det hele bliver afsløret om en lille måneds tid og vi kommer til at rapportere live fra Huawei P30-lanceringen, så vi kan bringe dig de seneste nyheder.