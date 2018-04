Kommer iPhone 12 til å rappe Huawei P20 Pros beste egenskap?

Hvis du kikker på baksiden av din iPhone X, på de to kameraene, og ikke liker hva du ser, har vi gode nyheter: det kan godt hende neste års modell fra Apple vil smykke seg med nok en linse.

Ifølge en nyhetsartikkel fra taiwanske Economic Daily News vil iPhone 12 (eller XII, litt avhengig av hvordan Apple kommer til å navngi telefonene fremover, etter iPhone X) ha en tredje linse, der formålet er å gjøre kameraytelsen bedre.

Det finnes ikke så mange beviser som underbygger dette foreløpig, siden nyheten virker å være basert på en analyse av flyten av komponenter. Vi har ikke hørt dette ryktet fra andre bedriftsanalytikere enda.

Artikkelen påstår imidlertid at denne iPhone-modellen vil ende opp med en linse bestående av seks elementer, optisk bildestabilisering og 5x zoom, hvilket antageligvis også vil være optisk (for bildekvalitetens skyld).

En ny verden når det gjelder bildekvalitet

Vanligvis ville ikke en slik nyhetsartikkel føre til så mye oppstuss, og vi ville muligens ikke tatt den på alvor hadde det ikke vært for at Huawei P20 Pro har imponert såpass med sin framifrå bildekvalitet.

Når det gjelder Huawei sin modell er linsene separert i tre sensorer, én på 40 MP, én i 20 MP svarthvitt, og en 8 MP med en linse som har 3x optisk zoom. Kombinert med AR («artificial reality») snakker vi skikkelig knæsje farger og en finfin klarhet i snaps, særlig om man har dårlige lysforhold.

Siden den ovennevnte ytelsen er såpass bra er det sannsynlig at andre produsenter er lystne på å ta i bruk den samme teknologien i løpet av de neste årene — de fleste toppmerkene har avdelinger som jobber med å utvikle all mulig slags teknologi til smarttelefoner, så kjappe lanseringer er sjeldent et problem.

Kjører sitt eget løp

De fleste tror at Apple kommer til å ta i bruk en sensor som «kun» vil ha en oppløsning på 12 megapiksler i sine fremtidige tre-kamera-oppsett, hvilket gir mening, i og med at de aldri har vært i front når det gjelder jaget etter høye tall i markedsføringsøyemed. Apple pleier istedenfor å gå for bildekvalitet når de skal selge telefoner, sett eksempelvis i «Shot on iPhone»-kampanjene.

Det største spørsmålet i denne omgang knytter seg til hvorvidt Apple faktisk kommer til å gå for tre separate sensorer — hvis industrien for øvrig er om bord, er det nesten garantert at iPhone også gjør det — spørsmålet er snarere om det skjer i 2019.

Apple har en tendens til å vegre seg for å legge til komponenter og funksjonalitet såfremt de ikke kan gjøre det på en presis og ordentlig måte, så 2019 er muligens litt i tidligste laget for en iPhone med tre linser — men er 2019 spekket med smarttelefoner med tre sensorer vil ikke Apple henge langt etter.

Via MacRumors