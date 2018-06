iPhone XI Plussan ja iPhone 9:n piirrokset vuosivat julki

iPhone XI on niin odotettu puhelin, että jopa Applella tuntuu olevan hankaluuksia pitää kaikki siihen liittyvät salaisuudet omana tietonaan. Viimeisin tiedonmurunen uutuuspuhelimesta saapui tänään, kun lisälaitevalmistaja Ghostek vuosi Forbesille omat piirrustuksensa Applen tulevasta lippulaivasta.

Kyseessä eivät ole iPhonen viralliset piirrustukset, joten tuleva malli saattaa todellisuudessa vielä poiketa vuodetuista kuvista. On kuitenkin mahdollista, että Ghostekilla olisi sisäpiiritietoa uutuuspuhelimesta, sillä lisälaitevalmistajan täytyy alkaa valmistamaan tulevan iPhonen suojakuoria hyvissä ajoin ennen syyskuun julkistusta. Sama lähde on myös kertonut aiemmin luotettavaa tietoa Samsung Galaxy S9:stä.

Applen on huhuttu julkaisevan kolme uutta iPhonea. Kutsumme niitä toistaiseksi iPhone XI Plussaksi (kallein mali), iPhone XI:ksi (keskimalli) ja iPhone 9:ksi (edullisin malli). Kuvissa näkyvät sekä XI Plussan että 9:n piirrustukset.

Kuvassa näkyvässä iPhone XI Plussassa olisi ilmeisesti 6,5-tuumainen näyttö. Se olisi ulkomitoiltaan 157,2 x 77,1 mm, joten XI Plus olisi käytännössä yhtä suuri kuin nykyinen iPhone 8 Plus (157,2 x 77,1 mm). Nämä tiedot ovat linjassa myös aiempien huhujen kanssa.

XI Plussassa olisi kuitenkin teräksinen ulkokuori, joten se olisi todennäköisesti painavampi kuin 202 grammainen iPhone 8 Plus.

iPhone XI Plus näyttää suuremmalta iPhone X:ltä. Lähde: Forbes / Ghostek

iPhone XI Plussan muotoilu näyttäisi odotetusti identtiseltä iPhone X:n kanssa. Nykyinen lippulaivamalli oli niin suuri uudistus Applelta, ettemme odota valmistajan tekevän radikaaleja muutoksia puhelimen muotoiluun ainakaan tänä vuonna.

Forbes puhui omassa artikkelissaan paljon mahdollisesta kolmoiskamerasta, mutta me emme pidä sitä kovin todennäköisenä. Puhelimen takaosassa on toden totta kolme rinkulaa, mutta niin on nykyisessä iPhone X:ssäkin. Uskommekin, että keskimmäinen niistä on yksinkertaisesti kameran salama. Applen on kyllä huhuttu tuovan puhelimiinsa kolmen linssin kameran, mutta odotamme uudistusta aikaisintaan ensi vuonna.

Kuvassa saattaa olla tulevan iPhone 9:n piirrustukset. Lähde: Forbes / Ghostek

Pienempi puhelin, paksummat reunat

Tämän vuoden edullisimmassa mallissa, iPhone 9:ssä nähtäisiin myös iPhone X:stä tuttu näytön lovi. Edullisimman mallin notch olisi piirrustusten perusteella suurempi kuin kalleimmassa mallissa ja myös näytön reunat olisivat sitä paksummat. Puhelimen takapuolella nähtäisiin iPhone 8:n tavoin ainoastaan yksi kamera.

Piirrustusten mukaan Ysissä olisi 6,1-tuumainen näyttö ja puhelimen ulkomitat olisivat 147,12 x 71,52 mm. Forbesin mukaan iPhone 9:ssä olisi lisäksi iPhone X:n käyttämä ensimmäisen sukupolven Face ID -teknologia, kun taas iPhone XI:ssä ja XI Plussassa nähtäisiin paranneltu toisen sukupolven versio kasvojentunnistusteknologiasta. Face ID:hen liittyvät tiedot tulevat kuitenkin vahvistamattomasta lähteestä, joten niihin kannattaa suhtautua pienellä varauksella.

Piirrustukset ovat sen sijaan luotettavalta lähteeltä, joten ne saattavat hyvinkin pitää paikkansa. Täytyy kuitenkin muistaa, että julkaisuun on yhä pitkä aika, joten puhelimen muotoiluun saatetaan tehdä vielä suuriakin muutoksia.