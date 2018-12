Intel Core i9-9900K knuser AMD Ryzen 7 2700X ifølge lekket ytelsestest

Hvis du er nysgjerrig på ytelsen til Intels kommende niendegenerasjons flaggskip, Core i9-9900K, så kan vi friste med en ny lekket ytelsestest. Resultatene vitner om en litt av en råtass.



Som vanlig er det verdt å ha i mente at dette kan være forfalsket — som alle andre rykter før lansering — men om de stemmer er det snakk om 3DMark-resultater (tilgjengeliggjort av TUM APISAK) der en en Core i9-9900K klarer en totalskår på 9 862 i Time Spy-testen. Prosessoren hadde 9 725 poeng i grafikkskår og 10 719 i CPU-skår.



Under testen satt prosessoren på et Asus Z370-F Strix Gaming-hovedkort — hvilket tilfeldigvis bekrefter at prosessoren er bakoverkompatibel med de eksisterende Z370-kortene, som tidligere trodd — og grafikkortet brukt var Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti.



Resultatene viser en imponerende ytelse, og som Wccftech.com, som først meldte om lekkasjen, påpeker, slår AMDs Ryzen 7 2700X med mer enn 1500 poeng.



Lekkasjen bekrefter også spesifikasjonene — i alle fall til en viss grad. I likhet med Ryzen 7 2700X, har Intels flaggskip åtte kjerner og 16 tråder. Resultatene gir også ryktene om at Core i9-9900K klarer 5 GHz boost vann på mølla, selv om dette kun skal være på to kjerner samtidig (4,7 GHz skal angivelig være maksimal klokkefrekvens om alle kjernene boostes).

Test-eksemplar

Det som skiller denne lekkasjen fra andre er at klokkefrekvensen ved normal bruk ikke er 3,6 GHz, som tidligere trodd, men 3,1 GHz. Dette kan nok enkelte tolke som et argument mot at lekkasjen er reell, men en såpass tidlig test som dette er nok fra et test-eksemplar (en såkalt engineering sample), og normalt sett er disse klokket lavere enn prosessorene som når butikkene.



Noe som også understrekes med denne testen er at når vi får den endelige utgaven av prosessoren, så kan vi se frem til enda sløyere ytelse i tester. Hvilket er ganske spennende nytt, særlig om man tar med i beregningen at man får alt dette i en pakke med en, etter sigende, TDP på 95 W (igjen bedre enn Ryzen 7 2700X, på 105 W — om man anser disse som sammenlignbare størrelser).



Dette er kun om alle spekulasjonene viser seg å stemme, selvsagt. Vi krysser fingrene.