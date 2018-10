Huaweis foldbare 5G-mobil kan komme til at konkurrere med Samsung Galaxy X i 2019

Rygterne begyndte allerede at svirre tilbage i juli, og nu har Huawei så taget de første offentlige skridt i retning af deres fremtidige foldbare telefoner. Under lanceringseventen for Huaweis Mate 20 bekræftede CEO Richard Yu nemlig, at selskabet er ved at udvikle en bøjelig telefon, hvilket er blevet rapporteret af Digital Trends.

"Vi arbejder på foldbare telefoner", fortalte Yu til de udvalgte medier, der deltog i eventen. "Foldbare 5G-telefoner."

Huawei har før talt om potentialet i foldbare mobiler og deres planer for 5G-telefoner i fremtiden, men det er første gang, at den kinesiske telefonproducent offentligt har knyttet de to ting sammen på en konkret måde.

Problemer med 5G

Selv om Huawei har investeret kraftigt i 5G-infrastruktur i løbet af det sidste år, er telegiganten blevet frosset ud af 5G-implementeringer på nøglemarkeder, herunder USA og Australien, på grund af bekymringer for, om selskabet kan være underlagt udenretlige opgaver for den kinesiske regering.

Diskussionerne om en foldbar Huawei-telefon har tidligere hintet en mulig lancering i 2019, men Yu var ikke villig til at angive en fast tidsramme for enheden og fortalte Digital Trends, at "vi lancerer den nok på et tidspunkt, men ikke denne gang."

